Sánchez: "Lo de Cataluña es consecuencia de una sentencia sobre unos hechos acaecidos cuando gobernaba el PP"

El presidente del gobierno en funciones y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha asegurado en A Coruña que " lo que ha ocurrido en Cataluña la semana pasada es consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo sobre unos hechos acaecidos cuando gobernaba el PP". Por eso, les pide a los populares "un poco de corresponsabilidad". Y ha insistido "si no quieren apoyar al gobierno, que sean, al menos, lealescon el Estado como lo fue el PSOE" cuando el PP gobernaba.

Le ha pedido a Quin Torra que en vez de hacer "una llamada interurbana haga una llamada urbana y llame al resto de líderes políticos que no son independentistas para llegar a un acuerdo que acabe con esto". Ha sentenciado que el independentismo no es que no tengan "retorno", como dice Torra, "lo que no tiene es salida".

AVE

Sobre la llegada del AVE a Galicia, Sánchez se ha limitado a decir que el gobierno "va a cumplir con el AVE a Galicia". Salvo esa frase no ha concretado ningún tipo de plazo. Sí ha subrayado que cuando llegue el AVE a Galicia, el secretario general de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero será el "nuevo presidente de la Xunta y sabrá aprovechar las oportunidades que el AVE traerá a esta tierra".

Ha asegurado que estando en A Coruña no podía olvidarse de la "incertidumbre" que viven los trabajadores de la central térmica de ENDESA. A ellos, Sánchez "dará soluciones, dará perspectiva de futuro, hará justicia y no dejará a nadie atras. Defenderemos, apoyaremos y daremos oportunidades a comarcas y zonas que están sufriendo este cambio de paradigma en el modelo energético para luchar contra el cambio climático"

Sánchez ha estado arropado en este acto de precampaña en A Coruña por unas 1.500 personas que abarrotaron el polideportivo San Francisco Javier.