Salva Ruiz: “Se tiene que notar que nos jugamos más que el Zamora”

El Zamora llegará a Riazor como el único equipo clasificado entre los tres primeros. El equipo de David Movilla no ha dejado los deberes para la última jornada y jugará ante el Deportivo con esa tranquilidad de saber que, como mínimo, tiene asegurada su presencia en la Primera División de la Federación. Es cierto que los puntos se arrastran a la segunda fase, pero Salva Ruiz considera que sobre el césped debe notarse la necesidad de uno y otro equipo: “Nosotros sabemos que será un partido muy difícil. Lo que síi pienso es que se tiene que notar que nos jugamos mucho más que ellos”. Si el Dépor gana, le vale la derrota de Unionistas en Salamanca ante el Racing o que el Celta B no logre el tiunfo en Coruxo, dos resultados que el lateral no cosideraría sorprendentes: “Viendo lo igualado que está el grupo, yo creo que ganando nuestro partido se pueden dar las circunstancas para que quedemos entre los tres primeros”.

Salva regresará al once titular por la lesión de Héctor Hernández. “Quiero ayudar al equipo y aportar. Cambiar un poco la dinámica de estas últimas cuatro semanas y esta es una oportunidad de cambiar las tornas”. Es su segunda temporada de blanquiazul, dos años que han sido de todo menos tranquilos: “Las emociones han sido un poco una montaña rusa. Este año ha habido un poco de todo. Ahora tenemos la oportunidad de reengancharnos. Venimos con buenas sensaciones y creo que estamos bastante preparados para el partido del domingo”

Rubén de la Barrera tendrá, además de la citada baja de Héctor, las ausencias de Borges y Derik por lesión. Mujaid ya trabaja con normalidad después de estar aislado al ser contacto de un positivo en COVID 19 y será titular contra el Zamora el domingo a las doce de la mañana en Riazor.