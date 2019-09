Retiran 6.000 kilos de basura del fondo de la Dársena

6.000 kilos de basura. Ese es el resultado de la iniciativa para limpiar el fondo de la fondo de la dársena de la Marina, en A Coruña. El agua escondía todo tipo de sorpresas. Ruedas, vallas de obra, sillas, carritos de compra o un patinete estaban bajo el agua, pasando por el motor de una lancha, una tabla de planchar o un sombrero de copa. Y, sobre todo, decenas de redes y aperos de pesca, además de un buen número de latas, botellas o copas fruto de los que toman el mar como un gran contenedor.

Más basura retirada en la Dársena

80 buceadores participaron en esta actividad, enmarcada en el Festival Mar de Mares e impulsada por la escuela de buceo Nauga. Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja y el Ayuntamiento de A Coruña colaboraron en la iniciativa, que pretendía concienciar sobre la contaminación menos visible.

Retirada de aparejos durante l limpieza de fondos marinos. https://t.co/xpkVBqzSw7 — Prot. Civil Coruña (@PCivilCoruna) 22 de septiembre de 2019

La recogida superó las expectativas y el camión que se trasladó para recoger la basura no fue suficiente para las seis toneladas que estaban sumergidas. La concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán, ha apelado a la colaboración ciudadana “para no convertir nuestro mar en un vertedero”. “Seguro que no nos bañaríamos en nuestras piscinas o bañeras si tuviesen la basura que encontramos hoy aquí”, señaló.