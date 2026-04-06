Rescatan el cadáver de un hombre que cayó al agua en la dársena de A Coruña

Este lunes arranca en A Coruña con el rescate del cadáver hombre que cayó al agua en la dársena de la Marina. Los bomberos se trasladaron a la zona poco antes de las seis de la mañana para ayudar a recuperar el cuerpo, que estaba cerca del edificio del Real Club Náutico. En la zona ya estaban la Policía Nacional y el equipo forense.

A falta de confirmación oficial, se podría tratar de un hombre de mediana edad y origen letón. La investigación determinará la causa de la caída, posiblemente accidental. Los efectivos contraincendios recuperaron el cuerpo sin vida con un bichero.

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