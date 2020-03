Un repartidor, detenido en A Coruña por enfrentarse a la policía por una reunión al aire libre

La Policía Local arrestó a un joven de 27 años por enfrentarse e intentar agredir a la policía tras incumplir las órdenes de restricción de movimientos en la vía pública declarada en el estado de alarma. Fue este martes, cuando la sala el 092 recibió el aviso de que en la Plaza de Pontevedra se estaban reuniendo repartidores a domicilio, al aire libre a las 16:20 de la tarde.

Los agentes se trasladaron al lugar, donde estaban cuatro repartidores en moto. Les informaron que, según el estado de alarma, podían ejercer su trabajo pero no estar reunidos en grupo en la vía pública. Uno de ellos, de nacionalidad brasileña, se negó a acatar las órdenes. Lejos de abandonar el lugar, se enfrentó a los policías y los increpó, con frases como ““vais a dejar a mucha gente sin comer”. Tras rechazar ser identificado, se acercó ellos gritando y, según informa la policía. Los agentes tuvieron que esquivar varios golpes del hombre, que fue detenido de inmediato pese a su “fuerte resistencia” y un último intento de fugarse del lugar.

El repartidor fue llevado a calabozos y denunciado por tres delitos: desobediencia a la autoridad competente (por participar en una reunión prohibida en vía pública), resistencia grave a agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones y amenazas a agentes de la autoridad.

10 DENUNCIADOS Y DONACIÓN DE MASCARILLAS

Diez personas fueron denunciadas por incumplir las restricciones impuestas en la declaración del estado de alarma desde primera hora del martes a las 7h del miércoles, día 18. Pese a estas denuncias, desde el 092 agradecen “a la gran mayoría de los ciudadanos la toma de conciencia de la emergencia sanitaria en la que estamos inmersos”. No solo con el cumplimiento del confinamiento: los vecinos están aportando a los agentes material de autoprotección como alcohol, guantes protectores o mascarillas. Los productos escasean y son imprescindibles, según resalta el 092, para llevar a cabo su labor “con seguridad y eficiencia”.

La Policía Local reforzará la petición a la ciudadanía de que se quede en casa con mensajes en los paneles informativos colocados en las distintas vías públicas de la ciudad. Los coches patrulla emitirán mensajes por megafonía, igual que hacen los del 091, para informar de las restricciones a la libre circulación de personas y vehículos y las consecuencias de su incumplimiento. Los que tienen pantallas LED también mostrarán textos alusivos al estado de alarma.

���� A Policía Local patrulla as rúas da cidade pedíndolle á veciñanza que cumpra co decreto do estado de alarma. #Xuntosmáisfortes #Euquedonacasa #frenalacurva pic.twitter.com/MdxzzTs2TJ