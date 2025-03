La razón por la que una marquesina es una atracción turística en este pueblo de A Coruña

En el lugar de Cerdeira, del municipio coruñés de A Laracha, viven apenas 15 familias. Son pocas casas y, sin embargo, tienen un elemento urbano que es casi una atracción turística. Es una marquesina, como las muchas que hay en Galicia, abandonada por la falta de uso.

Hace años que no pasan buses, pero de un tiempo a esta parte, la parada tiene mucha vida. Después de la pandemia, en Navidad de 2023, los vecinos necesitaban un punto de unión, y decidieron convertir el espacio en un Belén.

Cedida Belén-Marquesina de Cerdeira (A Laracha)

De un belén a una particular boda

Tuvo tanto éxito y lo pasaron tan bien que decidieron hacerlo ya costumbre y ampliarlo... a Carnaval. En 2024 empezaron con una cita a lo 'First Dates' entre Virtudes y Farruco (así se llaman las figuras) y ahora, este 2025, celebran la boda y se convierten, ficción mediante, en protagonistas del programa autonómico 'Casamos'.

Cedida Marquesina con una boda de Carnaval en A Laracha

Quien circule por Cerdeira, estos días, verá en la marquesina a la pareja. Un hombre y una mujer, mayores, vestidos de boda, y un cura que los está casando. No falta detalle, ni en el ropaje ni en las alianzas. Hasta se puede ver su diálogo en sendos bocadillos pegados en la pared de la marquesina, por lo que la escena funciona a modo de viñeta humorística.

Cedida Diálogo en la marquesina de A Laracha

Un trabajo conjunto

La idea, los materiales y la ejecución la planifican entre todos los vecinos, que están en contacto por Whatsapp. Hay alguna vecina más mañosa que diseña las figuras o las viste, pero “cada uno va haciendo lo que puede”, comenta Laura, una de las vecinas de Cerdeira.

Cedida Cartel delante de la marquesina

Este año, ha resultado un reto tener de pie las figuras para hacerlos casar, y llevan un soporte dentro para poder sujetarlo, con una base más ancha “para que se puedan sostener”.

Parada obligada para hacer fotos

Desde luego, las figuras no pasan desapercibidas. Si sus belenes llegaron a lugares como Italia, no hay persona que no pare su coche en este lugar para poder sacar una foto. “Muchísimo, si estamos ahí no paran tanto, pero estamos encantados y nos encanta que la gente venga, diga, hable... al final lo hacemos por la broma y porque no hay que amargarse”, aboga Laura, que es partidaria de “vivir un poco felices todos”

Lo de montar el Belén o el Carnaval, les sale como a 20 o 30 euros por cabeza, pero es incalculable el valor que supone este pequeño guiño humorístico de unión. De hecho, este sábado los vecinos estaban citados a una comida que, cuenta Laura, es la celebración de la boda de Virtudes y Farruco.

Cedida No faltan ni las alianzas

Quien quiera unirse o contemplar esta insólita boda de marquesina, puede ir al kilómetro 6 de la carretera que une A Laracha con A Silva. “No tiene pérdida, porque está en la general y ya se va a ver mucha fiesta, se están casando y creo que va a haber bastante alboroto”, bromea Laura.