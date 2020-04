Protección Civil felicita a domicilio los cumpleaños de los niños de Cambre

Los niños y niñas de Cambre (A Coruña) pueden celebrar su cumpleaños de una forma un poco especial, pese al confinamiento. Este ayuntamiento gallego ha puesto en marcha una iniciativa para que una caravana de la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil vaya por las calles de los menores, les feliciten el aniversaio y les pongan un poco de música.

La iniciativa partió del coordinador de Protección Civil. Manuel Varela Souto explicó a COPE que se trata de que “esos diez minutitos que pasamos, los niños estén felices”. Considera que, pese a los aplausos de los vecinos, los verdaderos “héroes” son los pequeños, por aguantar el encierro tantos días. “Nosotros estamos trabajando”, aseguró.

En la comitiva, además del “cumpleaños Feliz”, no falta el “Hola, Don Pepito” ni el “Resistiré”. Desde que comenzaron tienen cada día unas cuatro peticiones diarias, que atienden como pueden. No siempre pueden ir todos los vehículos porque a veces hay “emergencias” que requieren de la atención de alguno de ellos. Pero cuando no pueden ir el día del aniversario, lo hacen la jornada siguiente.

Quien quiera esta especial fiesta de cumpleaños a domicilio para su hijo puede escribir a alcaldia@cambre.es. Tiene que indicar el nombre completo del menor homenajeado, su dirección postal y un teléfono de contacto.