Proponen organizar el Festival O Marisquiño en Culleredo (A Coruña)

La organización Más por Culleredo propone que el Festival de cultura urbana O Marisquiño se celebre en el paseo marítimo de O Burgo, en esta localidad coruñesa. Han remitido este lunes un escrito a los ayuntamientos de Culleredo y A Coruña, así como a la Diputación coruñesa, en el que piden que se inicien las gestiones con la empresa que gestiona este evento, que este año ha anunciado que dejará de celebrarse en Vigo.

"Consideramos que el área coruñesa está, desde hace años, huérfana de este tipo de actividades", indican en un comunicado. Añaden que actividades como las de O Marisquiño "generan un retorno económico importante durante su celebración y que mejoran el posicionamiento turístico de la comarca",

Más por Culleredo considera "que los escollos económicos que han aparecido en Vigo no tienen por qué aparecer en la comarca coruñesa" ya que, a su juicio, "se cuenta con espacios consolidados que no ofrecen obstáculos técnicos". La empresa organizadora ha comunicado este lunes su decisión de no seguir en Vigo después de que su principal apoyo institucional, el Ayuntamiento de Vigo, les comunicase un recorte en un 70% de la partida que dedicaba al evento.