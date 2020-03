La promesa electoral más estrambótica de Pablo Iglesias si Feijóo no consigue gobernar en Galicia

Los mítines dan para balances, para promesas... y para anécdotas. Y de estas últimas hubo en el acto político que celebró el sábado Podemos en A Coruña. Ante un millar de personas, el vicepresidente segundo y líder de la formación, Pablo Iglesias, se comprometió a bañarse en el Río Tambre si el popular Alberto Núñez Feijóo no consigue revalidar el gobierno de Galicia en las elecciones del 5 de abril.

La promesa electoral surgió después de que Iglesias contase su momento más íntimo con Antón Gómez-Reino, 'Tone' el candidato que presenta la confluencia de Podemos, Anova y las mareas a los comicios gallegos: cuando se bañaron desnudos en ese río.

“TONE ES UN TÍO MUY GUAPO Y UNO NO ES DE PIEDRA”

El ministro justificó la historia en que su equipo de comunicación le pidió que comentase una “anécdota de Tone”, y recordó que este tipo de historias son “casi tan inconfesables que las anécdotas que podría contar con Yolanda Díaz”. Hacía referencia a la ministra de Trabajo. La ferrolana asistía en primera fila a este momento y se tapaba la cara.

Iglesias recordó cuando el Gómez-Reino le dijo que le iba “a enseñar la Galicia interior” porque era “muy urbanita”. Montaron en el coche y condujeron a Ponte Maceira. Allí, según relató el político, 'Tone' se bajó del coche y se empezó “a desnudar”.

La situación no pareció incomodar demasiado al ahora vicepresidente, que confesó “Tone es un tío muy guapo y uno no es de piedra”, por lo que se fue “animando” y le preguntó: “¿qué me estás proponiendo?”. La contestación debió decepcionar a Iglesias: “Mi gozo en un pozo, porque me dice que nos bañemos en el río, en el Tambre”, un río “que está muy frío, y cualquier fogosidad que pudiese tener se acabó con el río”.

Pese a su aparente decepción, el líder de Podemos concluyó: “hoy me comprometo aquí a que cuando echéis a Rajoy (sic) el 5 de abril, nos bañemos otra vez en el Tambre”. Rápidamente, corrigió su lapsus y volvió a mencionar al candidato popular y presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.