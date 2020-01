Un presunto atracador de bancos de A Coruña niega los hechos y dice que el autor “se le parecía”

Tuvo mala suerte con el físico. Eso es al menos la versión de un presunto atracador de bancos, que alega que el autor de los hechos podría ser alguien que se le “parecía”. Este hombre se sienta hoy en el banquillo de la Audiencia coruñesa, por la sospecha de que robó casi 27.000 euros en entidades bancarias de A Coruña.

La Fiscalía pide para el procesado 26 años de prisión. Entiende que el hombre, de nacionalidad húngara, es responsable del atraco a mano armada de cuatro bancos de A Coruña en un período de ocho meses, entre junio de 2018 y febrero de 2019. Sin embargo, el acusado sostuvo en su declaración que las fotos mostradas a los testigos en las ruedas de reconocimiento eran de personas que se parecían a él, por lo que lo confundieron con otro.

Incluso cuestiona una de las pruebas, una prenda de ropa. El atracador llevaba una chaqueta con “dos rayas”, igual que una suya. Él lo niega: "dicen que esa chaqueta es la misma que la mía pero no son ni parecidas". Asimismo, se ha amparado en que en los registros de su piso no se encontró dinero ni ninguna pistola. La vivienda, afirma, se encontraba "bajo vigilancia" policial, porque estaba en un permiso penitenciario, por lo que no podía llevar armas. El hombre ya había sido condenado previamente por otros delitos de robo con violencia en Madrid.

LA VERSIÓN DE LOS ATRACADOS

Contra la versión del acusado, todos los testigos de los atracos declararon en el juicio reconocer al presunto atracador como el autor de los hechos. Lo hicieron dos trabajadores de una entidad de Francisco Mariño, de donde el hombre se llevó 9.000 euros. También los que estaban en la calle Copérnico en septiembre de 2018, donde robó 6.000.

“Sin ninguna duda” reconoció al sospechoso la empleada de una oficina bancaria de Juan Flórez, donde el hombre se llevó 6.015 euros tras encañonar a varios trabajadores. El último robo, en febrero de 2019, se produjo en la calle San Mateo y de nuevo hubo amenazas a los empleados con un arma de fuego. Días después de este último golpe, el encausado ingresó en prisión.