Preocupación por el desabastecimiento de algunos medicamentos

El colegio de farmacéuticos de A Coruña ha mostrado su preocupación pero no "alarma" por el desabastecimiento de medicamentos. Más de medio millar de medicamentos presentan problemas de desabastecimiento. Es lo que reconoce la Agencia Española del Medicamento. El número aumentó un 37% desde verano. Tienen que ver, por ejemplo, con patologías cardiovasculares o enfermedades mentales.

De todas formas, el colegio de Farmacéuticos lanzan un mensaje de tranquilidad. Marga Muñoz, vicepresidenta del ente colegial, asegura que "es verdad que la mayoría de ellos tienen una opción B. Entonces, vamos salvando la situación". Sin embargo, en algunas ocasiones, "hay que dirigir al paciente al médico para que haya una sustitución del medicamento porque no lo hay y no se encuentra un sustituto en su lugar, pero no son los más".

Entre las causas de esta situación, Muñoz asegura que están los bajos precios de los medicamentos. La industria farmacéutica elige los países en los que más les pagan por esos medicamentos, aunque países como Alemania con precios más altos también están sufriendo el desabastecimiento. "No hay una única causa", añade. Pide al ministerio de Sanidad y a la industria farmacéutica que se sienten a dialogar para solucionar esta situación.