El polémico concurso de vivienda social de A Coruña llega a los juzgados

El concurso irregular de vivienda social llega a los juzgados. El propietario de dos de los pisos ha recurrido el requerimiento municipal para que devuelva el dinero que percibió por la venta de los inmuebles.

Toni Lodeiro, que formó parte de la Marea en su formación, actúa ahora contra el proceso dictado contra el gobierno en funciones de Xulio Ferreiro. Asegura que ya no tiene el dinero que recibió por la venta de los inmuebles, más de 145.000 euros. La junta de gobierno local aprueba hoy que el consistorio se presente en el proceso planteado por Lodeiro respecto a uno de los bienes que vendió, situado en la calle Joaquín Martín Martínez.

El gobierno de Marea Atlántica anuló la compra de casi todas todas las viviendas que preveía destinar a alquiler social. El proceso se revisó tras la denuncia del PP de que los dos inmuebles vendidos por Lodeiro no cumplían los requisitos del concurso público. Finalmente, no eran dos, sino cinco, los que no se ajustaban a las bases, cuestión por la que dimitió la jefa de servicio de Vivienda en ese momento.

En marzo, el demandante, que vendió al Ayuntamiento sendos inmuebles en la calle Santander y en Joaquín Martín Martínez, acusaba al gobierno local de “desprotegerlo” y al PP de “acosarlo”. Avanzaba que reclamará daños y perjuicios y afirmaba que no puede devolver el dinero que recibió por la venta de los inmuebles porque lo invirtió en la compra de su casa actual, en Cataluña. Los populares llevaron el caso a la Fiscalía, que no apreció indicios de delito.