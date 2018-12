Polémico cartel de felicitación de las fiestas de la concejalía de igualdad de A Coruña

Polémico cartel para felicitar estas fiestas de la concejalía de igualdade e diversidade del ayuntamiento de A Coruña. En él se puede ver a tres mujeres con coronas como si fuesen unas reinas magas y haciendo un corte de mangas. Una de esas mujeres lleva, incluso, un burka. La imagen viene acompañada de una frase de la antropóloga estadounidense, Margaret Mead, en la que se puede leer: "nunca dudes que un pequeño grupo de personas pensantes y comprometidas puedan cambiar el mundo. De hecho, son las únicas que alguna vez lo lograron".

Un cartel que el párroco de Lians, en Oleiros, José Carlos Alonso, califica de "irrespetuoso, grotesco e innecesario". Alonso pide a la concejalía que en vez de imitar a la Iglesia con una imagen religiosa para felicitar una festividad laica como el solsticio de invierno "que imiten algo original". Subraya que hacen este cartel para "llamar la atención y escandalizar. Si fuera otro cartel no llamaba ni la atención ". Además, destaca que "felicitar con un corte de mangas no me parece propio ni para felicitar la Navidad ni nada. Siempre está la educación".