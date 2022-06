La plaza del Humor de A Coruña incorporará figuras femeninas tras la reforma

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha explicado este lunes que la plaza del Humor incorporará figuras femeninas tras la reforma que se ejecuta en la actualidad.





El fin de semana trascendió la propuesta de diseño del artista Siro López, que ya había hecho el diseño original, y propone añadir las figuras de Berlanga, Goya, Gila, Buenafuente, Azcona, Dolina, Peridis, Martes y Trece, Fernando Quesada, Brandariz, Piedrahita y Woody Allen.



Ante la polémica suscitada por el hecho de que no se proponga a ninguna mujer y porque esté incluido Woody Allen, que fue blanco de muchas críticas del movimiento MeToo, la alcaldesa ha aclarado que sí habrá diseños de mujeres.

De verdad no había ninguna mujer para incluir en esta selección? No me lo creo. @ConcelloCorunahttps://t.co/qEYV3rnJb8