La plantilla del Materno reclama más aparcamiento

La falta de aparcamiento tiene hartos a los empleados y pacientes del Hospital Materno Infantil Teresa Herrera. La reducción de plazas en los últimos años ha llevado a los trabajadores a tomar medidas. Han recogido firmas y se han concentrado a las puertas del recinto para exigir soluciones.

La construcción del carril bici en Avenida da Pasaxe, es la causa principal de la perdida de más de 200 plazas en los últimos años. Los trabajadores no se oponen a la existencia de este carril, pero exigen una alternativa que beneficie a los trabajadores y también a los pacientes, que pertenecen a toda la comarca. En el hospital también se atiende a enfermos de oncología que pasan largas horas en el recinto. Esto provoca que tengan que pagar altas cantidades por el aparcamiento.

El hospital cuenta con un pequeño parking que pueden utilizar los empleados, pero a este no tienen acceso los trabajadores temporales. Además en muchos casos, la falta de plazas afecta también a la plantilla fija del hospital. Enfrente, hay un aparcamiento más grande de la concesionaria Copasa, pero su precio es muy alto. Utilizar el bus no es fácil, por la falta de conexiones -barrios como Novo Mesoiro no tienen enlace directo con el hospital-. Y aparcar en la zona no es posible por la falta del espacio. Por ello, los trabajadores proponen varias alternativas para estos problemas.

María Formoso, trabajadora del hospital, pedía en Cope que se quite una de las líneas amarillas para que se puede aparcar en uno de los lados. También que se negocie con COPASA los precios y que mejoren las líneas de autobús, tanto de la ciudad como de la comarca. La respuesta municipal de momento es estudiar soluciones solo para los usuarios, pero no para los trabajadores.