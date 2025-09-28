Pitusa Vaamonde, animadora social en Arteixo (A Coruña): "Se pensaba que mi trabajo era ir con pompones, minifalda y tener un cuerpo extraordinario, pero fuimos un colectivo pionero"
La educadora social de Arteixo recoge el Premio a las Buenas Prácticas en A Coruña, compartido con su hermano Chemi, por su labor pionera con los mayores, a unas semanas de su jubilación
La animadora cultural Pitusa Vaamonde ha recogido en A Coruña el Premio a las Buenas Prácticas Ciudadanas en un emotivo acto. El galardón, promovido por la Asociación Proxecto Máscaras, se ha compartido a título póstumo con Chemi Vaamonde, con quien compartió toda una vida de trabajo dedicada a los mayores de Arteixo. Sonia González, presidenta del Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (Ceesg), ha sido la encargada de presentar a los homenajeados, destacando una trayectoria que ha puesto el foco "en las necesidades de las personas" por encima de los protocolos.
Una profesión digna e incomprendida
Durante su intervención, Pitusa Vaamonde ha recordado con humor los inicios de su carrera, cuando la figura del animador sociocultural era una gran desconocida. "Cuando entré a trabajar como animadora social no se sabía muy bien lo que era. Se pensaba que era una mujer con minifalda, pompones y un cuerpo extraordinario, pero no", ha relatado. Frente a ese estereotipo, ha reivindicado que su trabajo era "una manera de ser profesional y hacer digna una actividad".
Ha destacado también su papel en la creación de un colectivo de animación que fue "totalmente pionero" en Galicia. "En Galicia no existía un colectivo de animación. Y gracias a formarnos, hicimos un colectivo y eso nos llevó a todos a trabajar en este ámbito", ha explicado sobre un grupo que fue la cantera de muchos profesionales del sector en la comunidad.
Los hermanos que dignificaron a los mayores
El recuerdo de su hermano Chemi, con quien compartió galardón, ha sido una constante. Lo ha descrito como "una persona luz totalmente" que "dignificó a los mayores" y se aseguró de que nadie les faltara al respeto. Ha compartido anécdotas que reflejan su humanidad, como cuando llegaba a casa pidiéndole a su mujer, Carmen, una bata para una persona mayor que acababa de ingresar en el hospital sin nada.
Juntos organizaron viajes que cambiaron vidas, como la primera vez que cien mayores de Arteixo subieron a un avión, mucho antes de que existiera el Imserso. También impulsaron grupos de carnaval, corales, campañas de sensibilización y programas de alfabetización para un colectivo donde muchos aún firmaban con la huella dactilar. "Hablamos de hace 40 años, no tanto", ha subrayado Vaamonde.
El mejor pago que hemos tenido no tiene precio"
Animadora social en Arteixo
A punto de jubilarse, Pitusa Vaamonde ha concluido que, más allá de cualquier reconocimiento, la verdadera recompensa a su trabajo ha sido intangible. "El valor de esas sonrisas y esos agradecimientos que tenían, no con premios, sino día a día, no tienen precio. El mejor pago que hemos tenido no tiene precio", ha afirmado, emocionada y agradecida por un premio que llega con su jubilación.
