Personas con discapacidad intelectual 'votan' en A Coruña

Las elecciones generales se han "adelantado" a este 5 de abril. Unas 70 personas con diversidad funcional han participado un simulacro de voto en la Casa del Agua de A Coruña. Han acudido a una mesa electoral mesa habilitada al efecto, con sus urnas, su presidente y sus vocales. Al lado, tenían que escoger su preferida entre las papeletas amarillas del Senado y las blancas del Congreso.

Este 28 de abril será la primera convocatoria electoral en la que podrán votar más de 5.000 personas con discapacidad intelectual de Galicia, que hasta ahora no podían ejercer su derecho a voto con garantías. Todo dependía de la mesa electoral que les tocase. Ahora, con el último cambio de la Ley Electoral aprobado a finales de 2018, sí tienen garantizado este derecho.

Uno de los asistentes acude a votar

El acto, organizado por Fademga, sirvió para evaluar posibles dificultades que se pueden encontrar estas personas a la hora de votar, como la falta de información adaptada a la lectura fácil, y también para anticiparse a los posibles apoyos que necesite el colectivo en las próximas citas electorales. Alguno olvidó el sobre a la hora de acudir a la urna. Otro se adelantó respecto a la hora prevista para votar o habiá quien buscaba en las papeletas nombres de políticos que no estaban en la lista.

Todos ellos, pertenecientes a Aspronaga y Pascual Veiga, acudieron hoy con mucha ilusión a las urnas. En la mayoría de casos, no habían podido ejercer su derecho hasta ahora. "Yo fui a votar con mi familia y al final no podía por culpa del Ayuntamiento, que no me dejaron", decía Francisco, de Aspronaga. "Tenemos unos derechos y queremos que nos respeten para opinar", comentaba Juan a los periodistas, antes de afirmar que votará "en las municipales, en las generales y las europeas".Lo que sí se reserva es sus preferencias: "el voto es secreto", recordó.

Cartel colocado en la Casa del Agua

Pese a todo, el colectivo Plena Inclusión ha lamentado que la Junta Electoral Central publicase una instrucción por la que interventores y apoderados de los partidos podrán apuntar, en el momento del voto, el DNI de personas con discapacidad cuando entiendan que no están ejerciendo su derecho al sufragio de forma consciente, libre y voluntaria.