El parricida de Oza, culpable de asesinato y lesiones psíquicas a su ex-mujer

24 horas ha tardado el jurado popular en alcanzar un veredicto sobre el caso del conocido como parricida de Oza. En un veredicto unánime, considera a Marcos Mirás culpable de un delito de asesinato y de lesiones psíquicas a su exmujer. Ven probado que este vecino coruñés mató a su hijo de once años en 2017, en una pista forestal de Oza-Cesuras, con una evidente intención de hacer daño a su expareja, madre del niño.

Los miembros del jurado no tienen en cuenta ninguna atenuante: entienden que el acusado no tenía mermadas sus capacidades psíquicas y no consideran relevante que colaborase con la policía, cuestiones que alegaba la defensa, que pedía el internamiento en un psiquiátrico. Sí consideran la agravante de que la víctima era menor de edad.

Ahora, una jueza de la Audiencia de A Coruña decidirá sobre la pena. Fiscalía y acusaciones piden para el procesado prisión permanente revisable.