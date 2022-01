La pandemia ha generado un aumento de consumo y venta de drogas en A Coruña

Con el derribo de las viviendas de San José en A Coruña se ha hablado del desmantelamiento de uno de los puntos negros de venta de droga de la ciudad. Pero la experiencia de Penamoa nos dice que esto no significa, ni mucho menos, que vaya a suponer una disminución tanto en la venta como en el consumo de estupefacientes. Lo tienen claro desde el Colectivo Moucho, volcados desde hace décadas con la atención a personas drogodependientes.

Su vicepresidenta, Begoña Rodríguez, es clara en ese sentido. ¿supone algún tipo de solución al problema de drogadicción? “Desgraciadamente, no”. Lo único que se consigue, subraya, es que el tráfico de drogas “se mueva a otro lado”. La dispersión ya se había iniciado cuando se desmanteló el poblado chabolista.

De hecho, San José era solo la cara visible de un problema que está ampliamente extendido, con puntos de venta de droga en “todos los barrios”, señala. “El problema está ahí”, afirma, con el crecimiento de personas que pierden su trabajo y no solo consumen, sino que también trafican.

RECAÍDAS Y REPUNTE DEL CONSUMO

Rodríguez constata que la pandemia, con el aislamiento y la crisis asociada a ella, ha aumentado el consumo de drogas en la ciudad. En algunos casos, con recaídas. “Los jóvenes están muy perdidos”, dice, pero además para personas que ya estaban en tratamiento el coronavirus ha supuesto un cambio “brutal” porque “mucha gente que estaba en la Unidad de Día o haciendo piscina, yoga… se quedaron sin actividades” y al final “han vuelto a sucumbir por aburrimiento, por desesperación…”

Además, los últimos meses han visto el repunte del consumo de heroína. Aunque lo que más se demanda, “el boom” es la cocaína “o lo que dan en llamar cocaína”. Y es que la droga es cada vez de peor calidad debido al aumento del trapicheo. Cada dosis se corta más con otras sustancias para poder aumentar el beneficio. “Se está consumiendo basura”, sentencia.

NO HAY UN PERFIL DEFINIDO

Desde Moucho subrayan que no hay un perfil definido de persona adicta. No corresponde a ese imaginario de persona sucia, desharrapada y con unos signos externos claros. “Sabemos que la drogodependencia no tiene que llevarte a eso necesariamente”, afirma. “Hay mucha gente que tiene una vida normal, que es un ciudadano medio que tiene un trabajo y familia y realmente son drogodependientes”.

Rodríguez cree que el aumento de la delincuencia en la ciudad solo está relacionado “mínimamente” con el del consumo de droga. “Esa delincuencia que se ve mucho ahora con agresión y atacar a las personas… no son toxicómanos”, incide. Lo que sí ha repuntado en la población que atienden normalmente son las enfermedades mentales, mucho más descontroladas que antes. “Es una lacra social, ahora mismo. Hay mucha gente que ha dejado de tomar medicaciones”. Recuerda que “entre nuestr os usuarios hay mucha enfermedad mental”

EL IMPASS DEL COLECTIVO MOUCHO

El Colectivo Moucho lleva décadas acompañando a las personas con problemas de consumo de drogas, con recursos para la reducción de daños, programas de emergencias en poblaciones ocultas o la limpieza de puntos en los que se consume. Sin embargo ahora mismo están en un impass indefinido.

Tras la pandemia, se quedaron sin local, sin subvenciones y sin voluntariado. Su actividad la sustituyen parcialmente entidades como Casco o Sísifo.





