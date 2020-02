Se olvida de poner el freno de mano y su coche embiste una mujer y un local

Dejar puesto el freno de mano al aparcar es una de las máximas que tiene grabada a fuego cualquier persona que haya pasado por la autoescuela. Sin embargo, a veces se nos olvida con las prisas. No hacerlo puede pasar de un despiste a algo mayor. Y si no, que se lo cuenten a la conductora de un vehículo que hirió a una mujer en A Coruña por no accionar el dispositivo de seguridad

Sucedió este sábado por la mañana, sobre las 8:35. Ella dejó estacionado en la calle Puente -cerca del Parque Europa- y se marchó. Pero no se dio cuenta de que el freno de mano quedó bajado.

Así, el coche empezó a descender solo por una pendiente e impactó contra una mujer que caminaba en la acera. La peatona, de 43 años, resultó herida leve, y también sufrió daños el escaparate de un comercio.

La Policía Local de A Coruña registró el caso como un accidente con lesiones por imprudencia al volante. Entienden que la causa fue “la falta de diligencia de la conductora del turismo" al dejar el coche aparcado sin el freno de mano.