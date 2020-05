Oleiros (A Coruña) prohíbe las hogueras de San Juan en las playas

La Noche de San Juan no podrá celebrarse en las playas de Oleiros (A Coruña). El Ayuntamiento ha decidido no autorizar la realización de hogueras en los arenales “ante las directrices del gobierno central por la crisis sanitaria del COVID-19”

No obstante, las ‘lumeiradas’ sí que podrán hacerse en otros lugares. Será siempre y cuando se solicite previamente el permiso correspondiente y se reciba una autorización, según aclara el consistorio.

El alcalde oleirense, Ángel García Seoane, ha declarado que “este año no se van a autorizar hogueras en las playas porque así lo determina el Gobierno central”. Recuerda que “esto no quiere decir que en otros lugares no se puedan hacer”, pero para ello “hay que pedir autorización al concello.

García Seoane ha destacado que en los últimos años Oleiros tenía un San Juan “muy bien organizado”. “Poníamos leña en las playas para evitar la contaminación y había un comportamiento muy bueno por parte de todas las personas que participaban en esta fiesta”, declaró.