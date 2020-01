Olalla volverá a oir: reúnen el dinero para comprarle implantes nuevos a una niña sorda de A Coruña

“15 días sin oír son muchos para Olalla”. Así rezaba el cartel que se compartió masivamente en redes sociales en los últimos días. Olalla, de dos años, vive en A Coruña y es sorda. Su mundo se apagó un poquito cuando perdió sus implantes cocleares, y sus padres iniciaron una desesperada búsqueda para intentar encontrarlos. El estuche negro que contenía los aparatos no apareció, pero Olalla tendrá otro similar gracias a la iniciativa de un grupo de amigas de la ciudad herculina.

Al ver la noticia, decidieron que no se podían quedar “de brazos cruzados” a la espera de que “el azar o la suerte” encontraran los implantes perdidos, y decidieron contactar con la familia de Olalla. De esa reunión, salió un número de cuenta para difundir por todos los medios posibles y un objetivo: reunir 16.000 euros, lo que cuestan unos implantes externos para la niña. Si parte de la ciudadanía coruñesa aportaba un euro, pensaban, no sería difícil de conseguir. No estaban equivocadas.

Olalla este año tendrá cuatro Reinas Magas y un montón de pajes. Patricia, Ariana, Raquel e Isabel fueron las que iniciaron la recogida de fondos que llegó al corazón de miles de personas en un tiempo record: en solo dos días se había superado el objetivo. Además de ciudadanos de a pie, se volcaron miembros de Protección Civil, Anpas de Colegios, músicos o clubs deportivos como el Basquet Coruña, el Hockey Club Liceo, el Deportivo de La Coruña o el Celta de Vigo.

El padre de Olalla, Raúl, agradecía la generosidad de la gente en Twitter, el mismo medio por el que lanzó su primer mensaje de ayuda para intentar encontrar los implantes hechos a medida para la niña.

¡¡OBJETIVO CUMPLIDO!!



❤MUCHÍSIMAS GRACIAS❤ Vuestra generosidad se convertirá en el mejor regalo de reyes que tendrá tanto Olalla como el resto de la familia ������������

1/7 pic.twitter.com/umgrdB2JTn — Raúl Piñeiro (@RPineiro89) January 4, 2020

Por ahí ha ido publicando los resultados de la recogida de fondos y ha hecho un anuncio: el dinero que sobre se destinará a ayudar a otras familias con niños sordos a través de la asociación Anpanxoga. El préstamo de ayudas auditivas como equipos de FM o la cobertura de pérdidas o roturas de prótesis auditivas son algunos de los servicios que apunta Raúl que, de “corazón” expresó a todo el mundo su “sincero agradecimiento por TANTO”