El Obelisco de A Coruña vuelve a dar las horas por la noche

El Obelisco vuelve a dar las horas, también por la noche. El reloj de uno de los monumentos más emblemáticos de A Coruña ha sido objeto de una exhaustiva restauración en las últimas semanas para su correcto funcionamiento. Dentro de esas labores, ha recuperado su luz nocturna.

La esfera del Obelisco llevaba 20 años sin estar iluminada, por fallos en las luces y el cableado. Técnicos de iluminación municipales repararon todos los elementos para que la ciudadanía pueda volver a ver el reloj cuando se pone el sol.

?? A esfera do Obelisco volve a iluminarse 20 anos despois



?? Esta acción forma parte do Plan de recuperación de reloxos históricos da cidade, no que tamén se restaurou a súa maquinaria e a do reloxo de María Pita pic.twitter.com/jA0noosvmH