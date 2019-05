Núñez Feijóo, contra los antivacunas: “El autismo no se previene rechazando los programas de vacunación"

El presidente de la Xunta ha inaugurado en A Coruña el II Congreso Internacional de Aspanaes, que se celebra en Palexco. En su intervención, Alberto Núñez Feijóo ha abogado por el rigor científico para combatir bulos como la supuesta influencia de las vacunas en el autismo.

“El autismo no se previene rechazando los programas de vacunación, no se cura con clorito de sodio ni con ninguna pseudoterapia, no se combate haciendo caso de las absurdas recomendaciones de la mal llamada medicina alternativa”, ha dicho Feijóo, que ha abogado por el “conocimiento científico y la intervención psicoeducativa” como único abordaje válido del TEA. “El enemigo no son las vacunas, son las leyendas urbanas”, sentenció.

Núñez Feijóo ha hablado del sistema educativo gallego como “plenamente inclusivo”. Ha destacado la ampliación de plazas para personas con discapacidad y la progresiva implantación de pictogramas en edificios públicos. No obstante, ha reconocido el “déficit” de plazas públicas para responder a las demandas una vez fuera de las aulas.

La presidenta de Aspanaes, María José Álvarez, ha destacado que esta entidad, que celebra su 40 aniversario, cuenta con un equipo formado por casi 200 profesionales para dar una “intervención especializada” a más de 2.000 familias. “El objetivo no solo es la cobertura básica, sino también que sean felices", ha subrayado.

CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE TEA

El congreso, con 400 asistentes, busca impulsar las fortalezas de las personas con trastorno del espectro autista, que se presenta en 1 de cada 100 recién nacidos.

Expertos nacionales e internacionales hablan hoy y mañana del tratamiento farmacológico, las intervenciones educativas o de las diferentes etapas de la vida de este colectivo. Puedes descargar aquí el programa completo en PDF