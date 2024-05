Nueva cacerolada en A Coruña contra el narcopiso en el que asesinaron a un hombre

La situación es insoportable. Terrorífica. Desde hace tres años unos vecinos del barrio de Os Mallos en A Coruña sufren las consecuencias de un narcopiso. Y no cualquier vivienda. En ese lugar, situado en la calle Vizcaya, hubo hasta un asesinato en otoño , y el trasiego de clientes es ya parte de una rutina diaria y nocturna que incluye peleas, ruido o gente que se droga y orina en zonas comunes.

Los vecinos de ese edificio de la Calle Vizcaya están desesperados: "Colocaron cámaras y está ya todo vandalizado. Les rompieron las cámaras, rompieron y rascaron las puertas. Está todo pintado, los tramos de escalera como si fuera una casa okupa de estas abandonadas", cuenta José Robles, vecino de Os Mallos e integrante de la plataforma vecinal del barrio.

Una tensa protesta termina con un narcopiso en Monte Alto (A Coruña): "O salen ellos o entramos" Cientos de vecinos participan en una cacerolada entre un fuerte despliegue policial después de que varios echasen abajo la puerta Noela BaoA Coruña 06 feb 2024 - 22:27

Drogas y orines en el edificio

De madrugada, despiertan porque "llegan unos individuos que empiezan a golpes con el contenedor para avisar y les echa la droga o les abre la puerta". En muchas ocasiones, los residentes"se encuentran gente pinchándose o drogándose en las escaleras", e incluso una vecina,a las tres de la mañana, "se levantó y se encontró con un individuo sentado en el sofá de su casa".

"Se levantó y se encontró con un individuo sentado en el sofá de su casa".

Todos los intentos judiciales por acabar con este infierno en la tierra no han funcionado, porque quien promueve este tráfico de drogas es la propietaria y eso complica aún más la situación. Se han reunido varias veces con la subdelegación del Gobierno pero la policía no actúa como esperan: "Cada vez que está pasando algo llamas y y y te contestan. Pero ¿Le hizo algo? No, está en la puerta y yo no estoy dejando entrar", y la respuesta es "que mientras no entre... o sea, ¿lo voy a dejar que entre para luego llamar?"

Por todo esto, han decidido dar un paso más. La tarde de este jueves será la primera de tres caceroladas que han convocado frente al edificio. Las siguientes, los días 6 y 13 de junio.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado