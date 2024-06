Muere el protagonista de la foto más icónica de la emigración gallega: la tiene el Papa

Su nombre quizás no te suene, pero su imagen la has visto seguro. Juan Jesús Calo ha fallecido en Fisterra (A Coruña) a los 75 años de edad. Era más conocido como Chanquete, porque fue marinero toda la vida.

Juan Jesús es uno de los protagonistas de la foto más icónica de la emigración gallega. Él es el niño que aparece con su padre en la fotografía de Manuel Ferrol, O Pai e o Fillo.

La imagen formaba parte de un reportaje sobre la emigración gallega realizada por el fotógrafo en 1957 en el puerto de A Coruña. Ferrol cubría la salida para el No-Do pero enseguida cambió el enfoque del reportaje cuando vio desgarradoras despedidas como las que protagonizaron Manuel y Juan José.





La historia de la fotografía

El momento, captado en blanco y negro, lo dice todo: ambos, padre e hijo, ven como se marcha el barco que partía rumbo a Buenos Aires. Mantienen la mirada fija en el trasatlántico juan de Garay y lloran desconsolados. Dentro están la abuela y los tíos.

“Tenían que ser reclamados para para poder coger ese barco para poder ir en él a Buenos Aires y reclamaron a otra parte de la familia, los que se quedaban eran él y su padre”, cuenta Patricia Ferrol, la hija del fotógrafo y quien vela por todo su legado. Conoció a Chanquete en vida y pudo conocer su versión de la historia de primera mano. Juan José tenía unos siete años. “Él se fue al puerto y estaba ahí una fotografía en la que está perdido entre entre los niños. Cuando su padre lo vio es cuando lo cogió”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En la fotografía, el padre de Chanquete lo rodea con un brazo debajo de la barbilla como gesto de cariño y complicidad aunque ni él mismo es capaz de contener las lágrimas. “Yo le pregunté que por qué lloraban tanto, había mucha tristeza”. La respuesta fue: “Llorábamos porque nos quedábamos solos. Esa fue la frase que me dijo”.

Más adelante, ellos mismos emigraron, pero no se reunieron con su familia en Buenos Aires. Estuvieron en Suiza y vivieron una vida como la de aquellos tiempos: modesta, nada cómoda y con mucho trabajo. Ajenos completamente a esa fotografía, que se haría famosa años después. No sabían ni que habían sido retratados. La primera vez que se publicó fue en el 1961 en Ruedo Ibérico en Buenos Aires

Entrega al Papa Francisco

La imagen está considerada como uno de los mejores símbolos de la emigración gallega, y llegó hasta el Vaticano. En marzo de 2023, Patricia la entregó en persona nada más y nada menos que al Papa Francisco. Todavía lo recuerda como “un momento increíble”. Él inmediatamente puso la mano en la cabeza del padre, como en la cabeza del sufrimiento, fue un acto dede bendición. Y fue un momento absolutamente excepcional”.

Patricia quiere transmitir su pésame a la familia de Juan Jesús. la muerte de Chanquete le ha impactado mucho, porque no consiguió que se le diese en vida el homenaje que merecía un icono de tanta importancia. “He luchado muchísimo, he tocado muchísimas puertas para ver si esta persona podía tener no su homenaje, pero sí su espacio bien merecido en toda esta historia de emigración gallega y española” como “icono representativo de la inmigración”.”Bien merecido se lo tenía y siempre fue algo que nunca logré conseguir”, confiesa.

Este lunes es enterrado Juan Jesús Calo en su Fisterra natal. Chanquete deja una viuda y tres hijos y, tras el funeral en la iglesia Parroquial de Santa María das Areas. será despedido en la más estricta intimidad familiar. Sin embargo, su imagen y todo lo que representa vivirá para siempre, marcada a fuego en la historia de Galicia y el mundo.