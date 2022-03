Muere un ciclista tras chocar con un portal en A Coruña

Un ciclista ha fallecido la tarde de este domingo en A Coruña. Chocó contra un portal en la calle Almirante Mourelle, situada en el Agra do Orzán.

El hombre bajaba de la calle Julia Minguillón cuando, por causas que se desconocen, perdió el control de la bicicleta. Esto hizo que hizo que no pudiese frenar y que colisionase con la entrada de la vivienda situada en el número 42 de la citada vía.

Los hechos ocurrieron a las 16:23 de la tarde. Varias personas llamaron al 112 para alertar del suceso. Desde el servicio de emergencias movilizaron al 061 con una UVI Móvil, que solo pudo confirmar el fallecimiento. También se desplazaron al lugar Policía Local, Bomberos y Protección Civil.

