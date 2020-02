Muere un ciclista de 52 años en Guísamo (A Coruña) al ser arrollado por un camión

Un ciclista ha perdido la vida en Guísamo (Bergondo, A Coruña) al ser arrollado por un camión. Los hechos ocurrieron sobre las 15:30 en la carretera DP-0810, que une Bergondo con el embalse de Cecebre, de este miércoles. El hombre pedaleaba a la altura del lugar de San Paio cuando chocó de frente con el vehículo. Los servicios de emergencias no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

El fallecido, Pedro Manuel Alonso, tenía 52 años. Era bombero en el parque comarcal de Arteixo y triatleta. Practicaba ciclismo con frecuencia como preparación para estas competiciones o para pruebas de ironman. En el momento del accidente, circulaba con otros tres ciclistas.

Han sido múltiples las condolencias en redes sociales por este fallecimiento. Entre ellas, las de los bomberos de A Coruña o la de la Federación Galega de Triatlón:

Esta tarde soubemos do falecemento do compañeiro que prestaba servizo do consorcio provincial, no parque de bombeiros de #Arteixo. #ACoruña

Queremos mostrar a nosa solidaridade e cariño á familia e persoas achegadas.



���� Que a terra che sea leve compañeiro ���� pic.twitter.com/T5Vcym4DYc