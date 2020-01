Monte Alto, a oscuras: fallos en el alumbrado obligan a los peatones a iluminarse con sus móviles

Hay noches que en Monte Alto la única luz que alumbra es la de la luna. Y es que desde hace unos meses, varias calles de este barrio de A Coruña barrio sufren apagones del alumbrado público, que dejan a algunas calles en el negro más absoluto.

Los apagones afectan también a Santo Tomás

Así lo cuenta a COPE una vecina de la calle Alcalde Abella. “Cada dos o tres días se va el alumbrado público”, según relata, de forma “aleatoria” y a veces “intermitente”. En su caso, la vía en la que vive se queda completamente a oscuras, por lo que los viandantes se ven obligados a caminar “con las linternas de los móviles”.

Calle Alcalde Abella, completamente a oscuras

La oscuridad es tal que los peatones no distinguen la cara de las personas con las que se cruzan. “Si me aparece alguien con una navaja no lo veo, si me vienen a robar ni me doy cuenta”, dice esta mujer. Una inseguridad que se traslada también al tráfico, con dificultades de los coches para aparcar y riesgo de atropellos porque “pasa un peatón y no lo ves”. Apunta además una mayor posibilidad de caídas porque “el asfalto está hecho una pena”.

Apunta que otras calles, como Forcarey, San Jorge, Cantábrico, Santo Tomás o Doctor Ferrant están en la misma situación, que también se ha dado por la zona de Salesianos. En algunas, hay algo más de luz por la iluminación de los comercios o por la que sale de las viviendas, pero el problema es generalizado y aleatorio. No pasa todos los días, ni en todas las calles, ni a la misma hora. Incluso hay noches en las que el alumbrado se enciende ya de madrugada y otros días en los que a las ocho de la mañana las farolas siguen apagadas.

Calle Doctor Ferrant

La vecina apunta que ha escrito al Ayuntamiento para poner en conocimiento la situación, aunque de momento no ha recibido respuesta.