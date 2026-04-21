Miguel Reija, en el juicio de la primitiva millonaria: "El presidente de Loterías me dijo: 'Felicita a tu hermano, es un caso que no sucede todos los días' "

Así ha sido la declaración de Miguel Reija en la Audiencia Provincial de A Coruña

El juicio por la primitiva millonaria encara su recta final en la Audiencia Provincial de A Coruña. En la jornada de este martes, ha declarado el segundo acusado, Miguel Reija, delegado provincial de Loterías y hermano del lotero que encontró el boleto. Con su testimonio está a punto de cerrarse una vista oral que ha generado un gran interés mediático durante más de una década, a la espera de escuchar las últimas conclusiones.

La versión del delegado de Loterías

Miguel Reija, para quien la Fiscalía pide seis años de cárcel por encubrir a su hermano, ha asegurado que en todo momento actuó siguiendo las "órdenes directas" de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). "Acompañar a la policía, comunicarle a mi hermano la proximidad de la caducidad. Todas estas acciones siempre fueron por orden de SELAE, nunca a motu proprio", ha declarado.

En su relato de los hechos, ha explicado cómo su hermano, Manuel Reija, se presentó en la delegación para informarle del hallazgo. "Me enseña una cartera, saca un boleto y me dice: 'mira lo que he encontrado'", al tiempo que confirmó que era el resguardo sellado días antes en la administración del Carrefour de A Coruña.

EFE Manuel y Miguel Reija, en la Audiencia de A Coruña

Según el delegado provincial, su hermano se sintió "aliviado" al entregar el boleto premiado con 4,7 millones de euros y no puso ninguna objeción al procedimiento a seguir. "Es más, podríamos decir que Manuel se siente aliviado con la entrega del boleto", ha afirmado, a preguntas de la fiscal, Olga Serrano.

Mi hermano podía haberlo cobrado y no lo hizo, lo cual le honra" Miguel Reija Exdelegado de Loterías en A Coruña

En su última intervención, Miguel Reija ha defendido la actuación de su hermano, el lotero de la administración de San Agustín. "Mi hermano podía haberlo cobrado y no lo hizo, lo cual le honra", ha asegurado. Además, ha revelado la reacción del presidente de Loterías al conocer el caso: "Felicita a tu hermano, porque esto es un caso que no sucede todos los días", ha concluido Miguel Reija en su declaración.

La Fiscalía mantiene la petición de cárcel

En la lectura de conclusiones, el Ministerio Fiscal ha mantenido la petición de seis años de cárcel para el lotero, Manuel Reija, por un delito de estafa, y la misma pena para su hermano, Miguel Reija, por blanqueo de capitales. La fiscal Olga Serrano considera que el lotero se quedó con el boleto premiado y acudió a la delegación que dirigía su hermano para "allanar el camino" y acelerar los trámites del cobro al margen de los cauces legales.

COPE Micro de COPE frente a la Audiencia Provincial de A Coruña

A esta petición de cárcel se suman las dos familias que reclaman la propiedad del boleto, la de Manuel Ferreiro y la de José Luis Alonso, identificado por la investigación judicial como el propietario legítimo del resguardo. Tras 14 años sin que el premio haya podido ser cobrado, el juicio prevé, finalmente, quedar visto para sentencia este miércoles con las conclusiones de las defensas, que piden la libre absolución o atenuantes por dilaciones indebidas.