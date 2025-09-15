Un bebé de dos años fallece en A Coruña al quedarse enredado en los tiradores de un estor
La familia del menor, residente en el barrio de Os Mallos, requirió de atención psicológica
Coruña - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Un bebé de dos años perdió la vida la noche de este domingo en A Coruña a causa de un desgraciado accidente doméstico. Se registró en un domicilio de la calle Ángel Senra, en el barrio herculino de Os Mallos.
Fue la llamada de un vecino la que alertó al 112 Galicia, sobre las 23:20h. Avisaba de que el menor no reaccionaba.
De inmediato, el servicio de emergencias movilizó al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, así como a las Policías Nacional, Autonómica y Local.
Un accidente doméstico
Una vez en el lugar, los efectivos confirmaron el fallecimiento del menor. La Policía investiga los hechos. Todo apunta a que el niño pudo haberse enredado con los tiradores de un estor.
Debido al impacto del suceso, se activó apoyo especializado a los familiares. En este caso, con la movilización del Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias (GIPCE) del Colegio Oficial de Psicología de Galicia.
Escucha en directo
COPE A CORUÑA
COPE MÁS A CORUÑA
"Es inútil. Pasado mañana no hablaremos de la Vuelta a España y sí del proceso que va a comenzar a Ábalos”
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h