Un bebé de dos años fallece en A Coruña al quedarse enredado en los tiradores de un estor

La familia del menor, residente en el barrio de Os Mallos, requirió de atención psicológica

Ambulancia del 061 Galicia.
 Un bebé de dos años perdió la vida la noche de este domingo en A Coruña a causa de un desgraciado accidente doméstico. Se registró en un domicilio de la calle Ángel Senra, en el barrio herculino de Os Mallos

Fue la llamada de un vecino la que alertó al 112 Galicia, sobre las 23:20h. Avisaba de que el menor no reaccionaba.

De inmediato, el servicio de emergencias movilizó al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, así como a las Policías Nacional, Autonómica y Local.

Un accidente doméstico

Una vez en el lugar, los efectivos confirmaron el fallecimiento del menor. La Policía investiga los hechos. Todo apunta a que el niño pudo haberse enredado con los tiradores de un estor.

Debido al impacto del suceso, se activó apoyo especializado a los familiares. En este caso, con la movilización del Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias (GIPCE) del Colegio Oficial de Psicología de Galicia.

