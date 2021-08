Marta Ortega, "abierta" a asumir el cargo en el que Inditex la necesite

La empresaria española Marta Ortega Pérez, hija del fundador de Inditex, Amancio Ortega, ha asegurado en una entrevista con el periódico The Wall Street Journalque no planea entrar formalmente en el liderazgo de la compañía y que preferiría quedarse "cerca del producto".

"Nunca sabes tu futuro, y estoy abierta. Pero para ser sincera, preferiría seguir estando cerca del producto. Creo que es lo que siempre hizo mi padre", respondió la hija del fundador al diario económico.



En la actualidad, Ortega no cuenta con un título oficial en el organigrama, pero en la entrevista desgrana que visita tiendas de Zara "casi semanalmente" como parte de un trabajo versátil en el que "ayuda a supervisar diseños de ropa de mujer y 'merchandising', así como gestionar la imagen de la marca".



El diario destaca que la empresa no publica anuncios impresos, sino que se apoya en sus propias tiendas y las redes sociales para las cuestiones de márketing, a lo que se suma la compra de propiedades en zonas de lujo y el uso de catálogos "comparables en tono y pedigrí" a los de la alta costura.



El presidente de Inditex desde 2011, Pablo Isla, dice esperar que el papel de Marta Ortega crezca en importancia a medida que la empresa se centra en la sostenibilidad en la próxima década.



La empresaria de 37 años sostiene que "siempre" estará disponible para la empresa, tras recordar sus duros inicios en un puesto de ventas en la tienda londinense de King's Road tras graduarse en la universidad, y se muestra cercana con la plantilla, enfatizando que tiene una estructura no jerarquizada.



"No se trata de una persona haciendo un buen trabajo. Somos un equipo. (...). Creo que (mi padre) nunca fue el mejor en ninguna cosa en particular, pero fue el mejor en encontrar a la mejor persona para hacer cada cosa", explica.



"Obviamente somos una gran empresa, pero siento que no es tan grande: no sé nada sobre las grandes cifras. Ni siquiera queremos hablar de ellas. En nuestro (trabajo) diario no es algo sobre lo que nos preocupemos", agrega.



Ortega Pérez también hizo hincapié en que para ella "es importante construir puentes entre la alta costura y la calle, entre el pasado y el presente, entre la tecnología y la moda, entre el arte y la funcionalidad" y agregó que todos los clientes deberían poder tener acceso a una buena calidad y no solo unas pocas personas.



Para la empresaria gallega, el hecho de que Inditex haya permanecido en A Coruña "ha sido parte del éxito de la empresa" porque ofrece una perspectiva diferente a la que se puede tener en un lugar donde se acumulan muchas empresas.



El grupo Inditex, que engloba a las marcas Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Uterqüe, presenta el 15 de septiembre sus resultados del segundo trimestre después de que en su primer trimestre fiscal (febrero a abril) ganara 421 millones, frente a sus primeras pérdidas (409 millones) en el mismo periodo de 2020 por el impacto de la covid-19.