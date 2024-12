Los mariscadores de A Coruña dicen 'basta' al paro forzado y reclamarán compensaciones en los juzgados

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el pago de casi 400.000 euros a los mariscadores afectados por el dragado de la ría de O Burgo, en la comarca de A Coruña. El dinero viene con retraso. Cubre el paro forzoso de los profesionales entre febrero y abril, los meses que duró la prórroga de los trabajos.

El anuncio ha sorprendido al colectivo. No se les ha avisado de esta medida y ahora no tienen ni idea de cuándo la van a cobrar. Ni siquiera qué papeleo tienen que hacer para percibirla. Manuel Baldomir es uno de los mariscadores del estuario, portavoz de la directiva de la cofradía: ”No sabemos ni el tiempo que va a tardar en llegar a todos los trabajadores, puesto que no tenemos ninguna información”. Se enteraron, como quien dice, por la prensa.

Noela Bao Protestas de los mariscadores de la Ría de O Burgo ante la delegación del Gobierno

No entienden el porqué de este silencio administrativo cuando “en la cofradía se realizaban en multitud de días llamadas a Madrid” para saber los pasos que había que seguir “cuando había que entregar la documentación” o “para informarnos de cómo estaba proceso, los trámites” en otras partidas anteriores.

sin respuesta administrativa

El pago es bienvenido, pero no resuelve el problema que siguen teniendo. Una vez que haya terminado la limpieza de la ría, no volverá a tener marisco de talla legal hasta dentro de año y medio. Y mientras, ninguna administración se quiere hacer cargo de este paro sobrevenido.

Por eso, ya han decidido que no lo reclamarán con protestas o requerimientos: lo harán, directamente, en los juzgados. El martes se reunían para acordar este paso.

“No podemos estar así, puesto que el gobierno de estado no quiere dar solución al problema. No queda más remedio que denunciar”. Son conscientes de que la resolución será a “largo plazo” pero no ven alternativa en un momento en el que se sienten “políticamente abandonados”.

Comenzarán ya los trámites para preparar la denuncia y han decidido encargar un informe pericial “para evaluar la situación de los bancos marisqueos” y de las “pérdidas que se producen en este tiempo de inactividad”. Los servicios legales de la cofradía ven “muy factible” que se les reconozca el derecho a los cobros. Calcula que podrán presentar la denuncia a principios del año que viene.

Una situación asfixiante

En el tiempo en el que no han podido trabajar por el dragado y han sufrido impagos, el propio colectivo ha ido a menos. Algunos de los mariscadores han aprovechado para jubilarse, vistas las pocas perspectivas de reanudar su actividad a corto plazo.

Han pasado de casi 90 a unas 70 familias que viven del marisqueo en la ría de O Burgo. Mejor dicho, malviven, porque la situación es cada vez más asfixiante. Paras subsistir, “tiran de familiares, otros tiran de amigos” pero otros no han tenido manera de arreglar su situación financiera y tienen ya “deudas”.