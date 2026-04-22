Manuel Rossell, creador de la iaia viral Visenta: "Está inspirada en mi abuela Consuelo, que no es tan mal hablada"

La iaia Visenta, una abuela creada con IA (Inteligencia Artificial) visitó este miércoles A Coruña de la mano de su creador. Porque Visenta no es real pero sí lo es y mucho su alter ego Manuel Rossell, un valenciano de 41 años y padre de dos hijos. Este miércoles por la mañana tuvo un doble encuentro con escolares y por la tarde a partir de las 19.00 horas en la sede de A Fundación en A Coruña dará una conferencia de entrada libre: "Iaia Visenta: Instrucciones para ser un ser humano dictadas por una abuela robot con un millón de seguidores". Rossell se inspiró en su abuela Consuelo de 94 años para crear a Visenta, aunque se tomó alguna licencia creativa.

"Tampoco era tan mal hablada, eso es más cosecha mía para dar un poco de empaque al personaje, pero lo que sí que, el cojones, ese sí que es de mi abuela", comenta entre risas Rossell. Visenta, de 80 años tiene una cuenta en TikTok con más de 500.000 seguidores y 4,7 millones de Me Gusta. Consuelo, la verdadera iaia en la que está inspirada, no es consciente del tirón y viralidad que la acompaña desde hace meses. "Mi abuela tiene ahora 94 años y mi pobrecita ya tiene sus achaques, tiene sus demencias, la cuida mi madre y no sabe. Si yo le hablo a ella de la inteligencia artificial, es como si a mí me hablas en coreano", expone Manuel.

Iaia Visenta durante una ponencia

"Mi abuela tiene ahora 94 años y mi pobrecita ya tiene sus achaques, tiene sus demencias, Manuel Rossell Creador de la iaia Visenta

Rossell empezó estudiando cocina y trabajando entre fogones pero dio un golpe de timón a su vida con la creación y posterior explosión de Visenta en las redes sociales. "Amo la cocina, me encanta y es algo muy bonito. Pero había algo en mí con lo que no estaba a gusto, quería cambiar y de ahí di el salto al mundo audiovisual. Y justo en ese momento aparece la IA", comenta Rossell. Y aunque Visenta está acostumbrada a las multitudes y es una buena oradora, en el caso de Manuel, todavía lidia con el hecho de tener que hablar en público. Admite que es algo que aún a día de hoy le cuesta.

"Tengo todavía pánico a hablar en público y hacer a la abuela para esconderme ha significado al final estar en el foco y tengo que mostrarme y eso para mí es un reto. Es un mensaje que nos da la vida. Para seguir creciendo tienes que enfrentarte a cosas que no te gustan", reconoce. Los focos se los cede a Visenta, toda una celebridad en redes sociales.