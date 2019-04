Luisa Varela: " No sé si pretenden que hagan los coches plegables para subirlos a nuestra casa"

La presidenta de la Federación de AA.VV de A Coruña y área metropolitana, Luisa Varela, ha criticado que el gobierno de Marea Atlántica, y en concreto, el concejal de movilidad, Daniel Díaz Grandío, no hayan "consultado absolutamente con nadie" la puesta en marcha del carril bici. No sabe, asegura, si lo que se pretende es que "remitamos una carta a los fabricantes de automóviles para que hagan los coches plegables para subirlos a nuestra casa". Denuncia la eliminación de numerosas plazas de aparcamiento y que muchos ciudadanos no pueden "abonar mensualmente un aparcamiento".

La federación vecinal demanda mejoras urgentes en el trazado, la señalización y la seguridad del carril bici. Entre los problemas que detectan está la señalización de la vía en las paradas de los buses o la mejora de los elementos de separación. Aseguran que hay tramos en los que hay que "adivinar" por dónde discurre el carril-bici, pues aún estando señalizado en el suelo, no resulta "suficientemente visible" ni para los ciclistas ni para los peatones. También apuntan que el paso de bicicletas por las paradas de autobús no está debidamente señalizado. Aseguran que los que esperan el autobús no tienen por qué saber que ese pequeño tramo de acera es paso de bicicletas.

Según la federación, los elementos de separación del carril-bici de los carriles de circulación para vehículos a motor "no son suficientes". Frecuentemente, afirman, las motos invaden el carril-bici para adelantar cuando el tráfico de coches es lento. Piden, además, que se estudie la posibilidad de implementar la obligatoriedad de que las bicicletas circulen siempre por el carril-bici en los lugares en los que éste exista.

Han solicitado reuniones con el concejal de movilidad, sin respuesta hasta la fecha.