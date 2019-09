Los vecinos del Orzán denuncian la "barbarie" del botellón este fin de semana

Los vecinos del barrio del Orzán aseguran estar "desesperados" tras un fin de semana de especial virulencia en el tema del botellón. La secretaria de la asociación de vecinos de la Ensenada del Orzán asegura que estaban "esperanzados" con el incremento de la presencia policial que había paliado un poco esta problemática. Este fin de semana, sin embargo, ha sido una "explosión de destrozos de cristales, de mobiliario, las rejillas de ventilación de un edificio, tirar botellas contra los sitios, la puerta de un garaje lahan roto a patada limpia..." Esta es alguna de las imágenes que los vecinos han colgado en sus redes sociales

Imágenes del facebook de la asociación de vecinos de la Ensenada del Orzán

Los vecinos aseguran que no "estamos en guerra" contra los locales. Sin embargo, denuncian que algunos locales azuzan a la gente contra los vecinos y este fin de semana se han podido escuchar cánticos como "vecinos si no nos queréis en los bares nos tendréis en las calles. Vecinos hijos de...Mañana estamos aquí otra vez"

Desde la entidad vecinal recuerdan que casi todo el barrio es zona de especial protección, por lo que la normativa obliga a proteger el descanso nocturno entre las diez de la noche y las ocho de la mañana. La secretaria de la asociación afirma que eso es una "utopía y no pedimos eso pero si los locales cerrasen a las dos o dos y media de la madrugada no tendríamos esta desesperación". Explica que con el cierre de los locales a las tres y media de la mañana, entre que se retira la gente, el ruido cesa una hora más tarde y a las siete de la mañana empiezan a hacer ruido los camiones de limpieza. Con esta situación, apunta, los vecinos estamos "condenados a no dormir". De hecho, señala, que hay gente que está de "baja por depresión y ansiedad porque no pueden dormir".

No descartan realizar protestas para denunciar su situación que sufren desde hace muchos años pero esperarán a que terminen los 100 días de gracia del nuevo gobierno local

Aquí puedes escuchar la entrevista completa a la secretaria de la asociación de vecinos de la Ensenada del Orzán