Los temporales disparan la venta y reparación de paraguas en A Coruña

Tardó en llegar la lluvia y ahora no hay cómo quitarla de encima. Y esto lo notan, y mucho, en las tiendas de paraguas. Hemos consultado con la más emblemática de A Coruña,Paraguas Carballo, que no solo vende protección antilluvia sino que fabrican desde hace más de 70 años en la calle de la Torre.

"Siempre que llueva, hay demanda de paraguas", asegura Amparo, que atiende tras el mostrador en Panadera. Con estos temporales, de hecho,se pide "un paraguas que el viento no le dé la vuelta, que el viento no rompa".

NO HAY MILAGROS ANTIVIENTO



Pero, ¿realmente hay un paraguas que resista a estos temporales? Sí los hay que duran más o se dañan menos pero, reconoce Amparo, "todo tiene un límite" porque "el viento arrasa con todo".

De hecho, ella misma reconoce que el lunes, un día de viento fuerte y lluvia "yo no abrí el paraguas", y eso que los trayectos al trabajo los hace "caminando". En estos casos, solo hay una solución: "capucha".

REPARACIÓN DE PARAGUAS

En Carballo, que además de vender paraguas, los fabrican y los reparan, sin coste cuando son de su marca. Y el 'hospital de paraguas', desde ayer, está recibiendo muchos pacientes "Me estuvieron entrando paraguas que nada más abrirlos, el viento se lo rompió". "No son destrozos muy grandes porque la mayoría son paraguas bastante fuertes". A una de las clientas el paraguas se lo habían regalado en Reyes, una racha le dio la vuelta y "no hizo mucho destrozo, pero le tenemos que poner un detallito".

Muchos de los paraguas a los que se sale una varilla tienen arreglo. A veces, no es posible "porque no se encuentra recambio". Y en otras ocasiones, cree que hay que valorar si vale la pena. "Según la calidad del paraguas, compensa o no".

Este enero son momentos de pico de ventas y de actividad para un negocio que después de tantas décadas de trabajo notan, también, el cambio climático. "Sí que se nota, antes empezaba a llover en septiembre-octubre y ya se empezaba a vender paraguas". Ahora, dice Amparo, "está tan descompensado todo que se empieza a vender más tarde.