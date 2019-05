Los parquímetros de A Coruña difunden mensajes contra PP y PSOE

Los parquímetros de A Coruña entran en campaña. Las máquinas para abonar la ORA de urbe herculina, gobernada por Marea Atántica, difunden mensajes contra la oposición. En las últimas horas, recogían una comunicación del concello herculino que criticaba al PP y PSOE por oponerse a que Emusa se haga cargo del servicio de las bibliotecas.

“O goberno local lamenta que PP e PSOE unan os seus votos no consello de administración de Emvsa para paralizar o proceso de municipalización das bibliotecas”, pueden leer los usuarios que acceden al apartado “información ciudadana” de los dispositivos. ¿Cuál es la explicación? Fuentes de la concesionaria Setex -Aparkisa indican que las máquinas divulgan, desde hace cuatro años, todos los mensajes del Twitter del Ayuntamiento herculino, de forma automatizada y sin selección previa. Funciona, según explican, como un mero soporte informativo, como un cartel dinámico.

Pero la polémica está servida: el debate de fondo está en si es correcto que una administración lance críticas directas a los grupos de la oposición, rivales directos en las elecciones del dia 26, a través de canales de comunicación institucionales. Por eso, tanto populares como socialistas han puesto en conocimiento de la Junta Electoral esta situación.

HABLAN LA OPOSICIÓN Y EL ALCALDE

La candidata popular a la alcaldía de A Coruña, Beatriz Mato, calificaba de “burda manipulación” la información difundida, que atribuye a un “grado de desesperación máxima” ante las perspectivas electorales. Desde el PSOE, la portavoz municipal, Yoya Neira, ha lamentado que se utilice la web del Ayuntamiento y los parquímetros “para hacer campaña de desprestigio a los partidos de la oposición”. Según Neira, este tipo de opiniones se deben de limitar a las cuentas personales o de partido.

Para el alcalde, Xulio Ferreiro, la aparición de los mensajes en las máquinas de la ORA es una “anécdota”. En todo caso, respalda el mensaje que difunden, que califica de “información municipal” en la que no aprecia “nada especial” “Si al PSOE no le gusta el contenido de la noticia y no le gustó votar en contra de la remunicipalización, lo que tenía que haber hecho es no votar en contra”, aseguró el regidor

¿VALENTÍA O ILEGALIDAD?

Así las cosas, el servicio de bibliotecas no será municipal esta legislatura. Lo que para populares y socialistas suponía apoyar una ilegalidad, para Ferreiro es una cuestión de “valentía” en la que se dirime “si creemos en los servicios públicos”. El regidor defiende como válidos los informes emitidos en su momento cuando la encomienda se trató en la Junta de Gobierno Local.

Sin embargo, tanto el secretario municipal como el asesor jurídico de Emvsa advirtieron ayer de que la encomienda de las bibliotecas a la empresa municipal no se ajustaba a la legalidad. El interventor, por su parte, avisó de que hacerse cargo del servicio vulneraría la tasa de reposición.

Por estas razones, la portavoz socialista justifica el voto en contra a una decisión que tiene implicaciones “personales, patrimoniales e incluso penales” para los miembros del consejo de Emusa que la respalden.

HUELGA DESDE EL DÍA 20

¿Y qué pasa con los afectados? En medio de la polémica política, los trabajadores de bibliotecas que no dependen directamente del Ayuntamiento están sin cobrar. Han convocado huelga indefinida desde el 20 de mayo si en esa fecha no les han abonado sus sueldos. El servicio lleva tres meses sin contrato y se paga con factura mes a mes.

En un comunicado, la plantilla de LTM Servicios Bibliotecarios denuncia que, mientras se discute sobre el modelo de gestión, ellos están en precario y en una situación de “vulnerabilidad absoluta”. Han lamentado la “incapacidad manifiesta” del gobierno local de hacer municipal la gestión de las salas de lectura en tres años, con constantes cambios en los modelos planteados.