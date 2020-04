Los hosteleros coruñeses auguran un futuro muy difícil después del confinamiento

La hostelería, sin duda, de los sectores más afectados por la crisis del coronavirus. Salvo los que pueden continuar distribuyendo comida a domicilio, bares, cafeterías y restaurantes han visto reducida su actividad a cero. Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo se han convertido en la norma en el sector y ahora, un mes después del cierre, quedan todavía muchas dudas en el aire porque los dueños y gerentes desconocen cómo se va a producir el regreso a la nueva normalidad.

Propietarios coruñeses cuentan su realidad a COPE:

CERVECERÍAS O SAMPAIO

Desde el día 1 del estado de alarma, comenzaron las pérdidas. Eduardo Barba, que regenta hasta nueve cervecerías O Sampaio en el área coruñesa explica que no fueron avisados con previsión del cierre el pasado 14 de marzo y eso provocó que hubiese ya mucho producto comprado. “Más o menos entre los nueve locales que tenemos, de gastos para ese fin de semana que tuvimos que cerrar, tendremos sobre unos 50 o 60000 euros, que no se pudieron disponer de ellos porque el viernes por la noche ya cerramos. Está todo acumulado y el artículo perecedero lo hay que tirar, que no se puede guardar”.

Desde mediados de marzo todos los empleados en un ERTE y la gran incógnita ahora es qué va a suceder luego, cómo y cuándo podrán estas cervecerías volver a abrir sus puertas. “La preocupación nuestra es cómo vamos a empezar y cuándo vamos a empezar. Sobre todo, después de empezar cómo va a ser. Si va a haber restricciones, si no las va a haber y las medidas que tenemos que adoptar”, comenta Eduardo Barba.

Quieren que les garanticen seguridad, pero también saben que habrá que mantener distancias de seguridad. Eso va a reducir el aforo y, por lo tanto, las ventas, con lo que necesitarán menos empleados. “El mismo volumen de venta no se puede tener. No vamos a poder tener los mismos empleados que tenemos ahora. Entonces habrá que no sacar del ERTE a toda la plantilla. Lo que no puedes es tener a todos los empelados si no te hacen falta para trabajar porque no vas a tener el volumen de gente para aguantar a esa plantilla que tenemos en cada local”.

TABERNA DA GALERA

En el caso de Xalo Muñiz, de la Taberna da Galera, el negocio iba bien antes del estado de alarma y eso le permite tener un colchón. Ha buscado fórmulas para mitigar las pérdidas. “Además del ERTE, nosotros hemos negociado el precio del alquiler y nos han rebajado la mitad. Y luego intentar minimizar los gastos, alguna suscripción y cancelar ciertas cosas que no necesitamos en el parón, pero las pérdidas van a estar ahí, y hay que asumirlas”, reconoce.

La duda está también en la respuesta que puede dar la clientela una vez se levanten las restricciones. “Mi preocupación, a mayores de lo que la ley diga y el estado nos dicte, es cómo reaccionará la gente a esto. Saldrá como antes o se quedará en casa o saldrá más. Yo supongo que hasta que haya vacuna, la gente no va a volver a salir como antes y ahí surge una nueva línea de negocio, no para forrarse, pero para paliar un poco las pérdidas que es la comida para llevar, que es lo que en China por lo que he leído se está haciendo ahora”, asegura.

TIRA DO PLAYA

Jose Fernández es el responsable del Gonzaba y el Tira do Playa en A Coruña y solo piensa en afrontar con ganas el futuro regreso. “Seguimos en el Playa dando un poco de servicio a domicilio con dos empleados que quedaron allí y estamos un poco a la espera esta semana de ver cómo evoluciona la cosa. Seguir luchando y seguir aguantando y cuando pase todo esto, procurar hacerlo lo mejor posible”, explica.

RESTAURANTE FINISTERRAE

Ángel Sánchez, del Restaurante Finisterrae, comenta su situación: “He tenido que cerrar las tres empresas con todos los empleados en un ERTE, no percibimos un solo euro desde el día 13 del mes pasado, y sin ingresar un euro, hemos tenido que hacer frente a los pagos pendientes, seguridad social, autónomos, proveedores. ¿Las ayudas? Sí, todos hemos escuchado que las va a haber y, de hecho están en trámite, pero un mes después, todavía siguen en trámite. Yo no he percibido nada de ayuda. Simplemente el ERTE y es de agradecer, porque si no ya tendría cerrado y estaría en bancarrota.

En cuanto a los ERTES y a lo que se percibe y de que de esto vamos a salir todos juntos. Yo sí creo que vamos a salir todos juntos, pero con unos pequeños matices. Unos, por estar en casa, están cobrando sin ir a trabajar el cien por cien de su sueldo, otros, como son mis empleados que están en un ERTE, cobrarán el 70% de su sueldo y otros, como los autónomos, no vamos a percibir ni un solo euro y hacemos frente a los pagos. Creo que igual que nos tienen localizados para mandarte una notificación, también nos tendrían fácilmente localizados para hacernos llegar ese tipo de ayudas.

En cuanto al futuro que veo es negro desgraciadamente. El día 13, cuando cerré, les dije a los empleados que no creía que abriésemos hasta el 1 de junio, y el día que abramos, con una capacidad máxima, con mascarillas, creo que va a repercutir en empleos porque la Semana Santa se ha perdido, el verano creo que está también perdido porque todo el mundo tendrá algo de miedo a salir. Creo que habrá que hacer más bien una política d enganchar al cliente local. Nos esperan tiempo muy muy difíciles”.

MESÓN PARRILLADA OS CANEIROS

Nerea Díaz abrió su negocio, la Parrillada Os Caneiros en Betanzos hace un mes. Pidió un préstamo para la apertura y, con tan pocos días caminando, tuvo que cerrar. “Recurrimos al ERTE, al aplazamiento del pago de la seguridad social y a solicitar otro préstamo llamado ICO en el que todavía te endeudas más y ahora mismo no tenemos ingresos y tenemos que seguir afrontando gastos. Uno de los que más nos preocupa es el alquiler elevado que tenemos que pagar y que el gobierno no ha dejado claro y a la buena voluntad de los arrendadores”.

BABA BAR

Cristina Toba, propietaria del Baba Bar, analiza la situación actual: “Nosotros estamos cerrados desde el día 12. No sabemos cuándo vamos a abrir. La Asociación de Hostelería nos dice que no antes del 1 de junio. Eso como primera fecha, y con respecto al sector musical, tampoco sabemos lo que va a pasar después y lo que el miedo ha generado en el comportamiento. Va a ser difícil. Yo tengo empleados que están en ERTE y, como pequeña autónoma, no estoy exenta de la cuota. Están trabajando en ello, pero aun no hay ninguna certeza de que nos la vayan a eliminar. En el mes de marzo, en el que yo trabajé 12 días, lo hemos tenido que asumir en su totalidad. El sector musical y hostelero están muy muy afectados y no sabemos cómo se gestionará en un futuro”.

MESÓN O CHICOTE

Mercedes, la propietaria del Mesón O Chicote, prevé una recuperación muy complicada para el sector de la hostelería. “Nosotros estábamos de vacaciones cuando se decretó el estado de alarma, con lo que ya no abrimos y suponemos que no se podrá hacer al menos hasta junio, lo que significa que la menos tres meses no generaremos ingresos. Con lo cual, aunque yo entiendo que el Estado no puede salvarnos, creo que lo que se está consiguiendo con las ayudas que podemos recibir es que nos endeudemos más. Y esto teniendo en cuenta de que las perspectivas de que en el futuro podamos hacer frente a las deudas que contraigamos ahora, no son halagüeñas. Si ahora para defender un negocio pequeño de hostelería, teníamos que trabajar entre doce, catorce, horas diarias, no sé después cómo vamos a sobrevivir. El futuro lo veo bastante negro”.