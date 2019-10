Los coruñeses abarrotan la Misa del Rosario en el día, laborable, de su Patrona

No fue festivo, pero en la iglesia de Santo Domingo no cabía un alfiler. Cientos de personas se volcaron con la Virgen del Rosario y abarrotaron el templo que acogió la misa solemne en honor a la Patrona de A Coruña, este lunes, 7 de octubre.

Vídeo Ambiente en la Iglesia de Santo Domingo

El arzobispo de Santiago presidió la eucaristía, como suele ser habitual. Monseñor Julián Barrio pidió “al Señor, por mediación de María”, por “todos los coruñeses, por todos los queridos hijos e hijas de la ciudad que tienen como patrona a la Virgen del Rosario”. Destacó que la patrona “intercede por nosotros ante el Señor, que la ha llegado de gracia, y ante el hijo nacido de su ser”.

Tras leer la carta de una diocesana, el Arzobispo animó a los coruñeses “a rezar el Rosario en familia”, como método contra “la crisis que está desfigurando nuestra realidad familiar” “El Rosario es una oracion en familia y por la familia, con los hijos y por los hijos”, dijo, al tiempo que aseveró: “No perderéis el tiempo, aunque sean muchas vuestras ocupaciones”.

Audio Monseñor Julián Barrio, en la misa solemne del Rosario

OFRENDA AL ROSARIO

El oferente fue Salvador Peña, ministro presidente de la Venerable Orden Tercera. En su intervención, Peña animó a los fieles a vivir la fe en público y apeló a la ayuda de la Virgen del Rosario “ayúdanos para mantenernos firmes en la fe y, sobre todo, para poder manifestarla con nuestras obras en la vida de cada día”.

“¿Qué es un sentimiento, una convicción, una creencia, si no puedo plasmarla en los actos externos, expresarla en público y ofrecerla como un bien para los demás?”, se preguntó. “¿Por qué son un asunto privado las creencias religiosas y no lo son las convicciones políticas, las ideas filosóficas o la sensibilidad artística?”, para concluir: “las creencias religiosas, como tantas otras cosas en la vida si no se celebran, o es que no se tienen o terminan perdiéndose”.

PRESENCIA INSTITUCIONAL

A diferencia de lo acontecido en la anterior legislatura, el gobierno local ha asistido a la celebración. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y varios concejales del ejecutivo siguieron la eucaristía, que contó con una nutrida representación de ediles del PP, encabezados por su portavoz, Beatriz Mato.

La alcaldesa, Inés Rey, y los concejales de Cultura y Deportes a la entrada de la Misa del Rosario

También estuvo la portavoz de Ciudadanos, Mónica Martínez. Ningún integrante de Marea Atlántica o del BNG quiso participar en la celebración, a la que siguió una procesión por el casco histórico.