Lorenzo Santamaría se despide este domingo en A Coruña: "A tope..."

Tras la grabación de un disco en directo, el cantante Lorenzo Santamaría se despide de los escenarios con una extensa gira que le traerá a A Coruña este domingo. Atesora en su haber joyas como "Para que no me olvides" o "Si fueras mi mujer" y que fueron grandes éxitos también en distintos países.

El propio Santamaría asegura que fue durante la pandemia cuando empezó a pensar en hacer una gira de despedida. "La gente tiene ganas de oír mis canciones", destaca. En algunas ciudades ha agotado entradas y en otras quedan ya pocas. Algo que lo hace sentir "muy bien". Cree que es "un privilegio" poder seguir al pie del cañón tras una trayectoria de 50 años. "Quien me iba a decir a mí que cincuenta años después todavía estaría dando caña". De hecho, también está celebrando los 50 años de "Para que no me olvides" que se grabó en 1975.

balance 50 años

Santamaría asegura que es "imposible" recordar todo lo que ha pasado durante 50 años de trayectoria musical. "Yo creo que he sido una persona privilegiada, de verdad. No he querido hacer cosas extrañas o una publicidad de estas que ya sabemos que hoy en día es lo que prima, de cotilleo y todo estas cosas. Yo no he sido partidario nunca de esto y parece que la gente lo agradece. Al final, vienen a escuchar mi música, mis canciones. Y eso es fantástico".

cantar con jimmy hendrix

Lorenzo Santamaría ha sido el único cantante español que ha actuado con Jimmy Hendrix. Relata que en el año 67, cuando empezaba con el grupo Z 66, Hendrix acudió a inaugurar una sala en la que estaban tocando y "tuvimos el privilegio de conocerle. Lo que pasa es que su música era tan extraña para la gran mayoría de la gente de aquí que no me sirvió de mucho", apunta. "Simplemente la experiencia propia de conocerle y de estar viéndole tocar ahí conmigo" añade, "un recuerdo, nada más"

CONCIERTO

Santamaría señala que los que acudan al concierto de este domingo en el teatro Colón podrán escuchar canciones como "Para que no me olvides" que será, dice, "la última". El repertorio se completará con otros éxitos como "Si tú fueras mi mujer", "Por ese amor te quiero a ti". Y también habrá canciones "para no defraudar a los que les gustaba el rock and roll". Será un show de dos horas.

Su ilusión sería llenar el teatro Colón porque "esto me ayuda a mí a cantar mejor. Yo si veo el teatro a tope, me pongo a tope. Lo que quiero es que la gente venga, disfruten y se lo pase bien. Esa es la misión nuestra, en realidad. Hacer disfrutar a la gente y eso es lo más importante", concluye.

Lorenzo Santamaría dará un concierto dentro de su gira de despedida en el teatro Colón de A Coruña el domingo 9 de febrero a las siete y media de la tarde. Las entradas se pueden adquirir en ataquilla.com y en la propia taquilla del teatro Colón.