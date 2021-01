Llamamiento a minimizar el uso de Urgencias por la prevalencia de la COVID

Urgencias del CHUAC hace un llamamiento minimizar el uso de este servicio debido debido al fuerte impacto del coronavirus. La jefa de sección de Urgencias, María de la Cámara, ha apelado a un “uso responsable” de los servicios sanitarios.

La prevalencia del virus es “muy alta”, recalca de la Cámara, que ha recordado que "hay otros niveles asistenciales a los que los pacientes deben acudir antes que venir al servicio de urgencias". Asimismo, pide que los que sean "válidos e independientes" acudan al hospital "sin acompañamiento".

Al respecto, precisa que a la entrada del Servicio de Urgencias "se les dará un codigo QR donde pondrán ver en tiempo real todo su proceso urgente, tanto ellos como sus familias desde los domicilios".

Urgencias está dividida actualmente en dos circuitos: el de respiratorios y el denominado "limpio", y son completamente independientes. Pese a todo, la responsable de Urgencias garantiza la asistencia “en todo momento”, aunque apela a la “responsabilidad individual” y a tener “conciencia y rigor” a la hora de requerir asistencia sanitaria.

PACIENTES INGRESADOS

Este viernes son 164 los pacientes ingresados en hospitales de A Coruña y la Costa da Morte por coronavirus. Son 14 más que en la víspera. De ellos, 26 están en Unidades de Cuidados Intensivos. Esta creciente presión hospitalaria hace que el CHUAC haya comenzado a reprogramar operaciones no urgentes.

El número de casos activos por coronavirus en el área sanitaria de A Coruña - Cee vuelve a situarse un día más en la tasa más alta desde el inicio de la pandemia: hay 2635 personas con la enfermedad, 295 más que el jueves. Se han dado 129 altas y se han realizado 2.400 PCRs.

La incidencia en la ciudad es de 400 casos por 100.000 habitantes. En Arteixo, se acerca a los 1.000. La tasa de positivos por PCRs realizadas es de 12'29. A 7 días, de 13'13.

Tasa de positividad por PCR realizadas, 15/1/21

NUEVO MAPA DE RESTRICCIONES

A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros, Carballo, Cee, Camariñas, Cerceda, Laxe y Vimianzo ya están bajo máximas restricciones. En la práctica, lo más destacado es que la hostelería cerrada a las 18h y sólo se pueden usar la mitad de las terrazas.

Mapa de restricciones de Galicia desde el 15/1/21Xunta de Galicia

El comercio puede estar abierto como máximo hasta las 21:30, ya que entra en vigor en toda Galicia un adelanto del toque de queda a las 22h. No se pueden usar las zonas comunes de los centros comerciales y los cierres perimetrales de los concellos en nivel máximo son individuales. No se puede ir a otros municipios si no es por causas justificadas. Las reuniones en toda la comunidad s e limitan a 4 personas máximo, en ámbitos privados y públicos.