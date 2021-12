Las playas de A Coruña seguirán cerradas por el temporal hasta el día 10

El Ayuntamiento de A Coruña ha cerrado las playas de la ciudad debido al temporal costero y el acceso a las mismas estará prohibido hasta, por lo menos, el 10 de diciembre, mientras permanezca la alerta naranja, informan fuentes municipales.



Por este motivo, el Consistorio ha pedido a los ciudadanos, a través de sus redes sociales, que extremen las precauciones y eviten acercarse a la costa.

?? Mantense o aviso de alerta laranxa por costeiros ata as 00.00h do 10/12.



?? As praias permanecerán pechadas ata a mesma data. Rogamos extremar as precaucións e evitar achegarse á costa.



? A Torre de Hércules e o CIAV permanecerán pechados ao público. pic.twitter.com/wcCEAioJ7d