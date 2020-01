El 6 de julio será el juicio por la titularidad del Pazo de Meirás

El 6 de julio, a partir de las 9:30 de la mañana, comenzará el juicio para determinar la titularidad del Pazo de Meirás, en estos momentos en manos de la familia Franco. Tal y como se preveía, esta mañana no hubo acuerdo en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña y la demanda tendrá que dirimirse en el juicio. La Abogacía del Estado, la Xunta y los Concello de A Coruña y Sada reclaman que el Pazo pase a ser propiedad del Estado. Entienden que la compra venta de 1941 fue fraudulenta porque el inmueble ya era propiedad de la Jefatura del Estado. Javier Suarez es el abogado del Estado que estuvo presente en la vista previa: “La adquisición fue para un fin publico, para ser residencia estival del jefe del Estado, y que la entrega al Jefe del Estado se hizo por ser Jefe del Estado y su vertiente institucional y no como persona física. Por tanto, cualquier pretensión de la familia Franco de haber adquirido el bien por haberlo poseído tras la muerte de Franco entendemos que no puede prosperar porque el dominio público es imprescriptible de acuerdo con la Constitución y con la ley”, indicó el letrado a la salida.

Los abogados de la familia Franco argumentan que la compra venta fue legal y que, además del uso público del Pazo como residencia de la Jefatura del Estado, también tenía usos privados, sufragados por el propio Franco.

Desde el Concello de Sada, su alcalde, Benito Portela, se mostraba satisfecho con la vista previa: “Admitieron todas las pruebas documentales y testificales propuestas por el Ayuntamiento de Sada. Hemos dado un paso más para que el Pazo pueda ser, por fin, patrimonio público”. En 2008 fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por parte de la Xunta de Galicia.