El juez Vázquez Taín recurrirá su sanción: "La cultura no es incompatible con la justicia"

El magistrado José Antonio Vázquez Taínha anunciado este viernes que recurrirá su sanción de diez días por sus producciones audiovisuales, pues considera que su actividad es legítima y que "la cultura no es incompatible con la justicia".



El Consejo General del Poder Judicial ha sancionado a Vázquez Taín por "actividades incompatibles con la carrera judicial" al considerar que la participación en una productora genera una incompatibilidad, una cuestión de la que él discrepa.



Acompañado por su letrada, Beatriz Seijo, el magistrado del juzgado de lo penal número 2 de A Coruña ha explicado que quiere "aclarar algunos puntos" sobre la sanción y sobre el hecho de que en su juzgado "no pasan nunca más de tres meses" antes de que se resuelven los casos.

Vídeo El magistrado José Antonio Vázquez Taín defiende la compatibilidad entre justicia y audiovisual





"Me considero que estoy entre los que más al día y más dedicación tiene con su juzgado. Mi primera y gran vocación es la justicia", ha detallado y ha añadido que se dedica a la cultura "en ratos libres en los que no entorpece" su actividad judicial.



Se enteró "por la prensa" de la sanción, que le fue notificada este jueves por la tarde y que recurrirá al considerar que no es correcta.



"Hace unos ocho años solicité del Consejo General del Poder Judicial autorización para acudir a los medios de comunicación. Me respondieron que era absolutamente compatible con la actividad judicial y que no necesitaba siquiera haber pedido permiso, pero lo pedí porque no tenía claro si tenía obligación o no de haberlo pedido", ha proseguido.



Entiende que la norma establece que "cualquier juez puede y es compatible ejercer de forma profesional la producción y creación artística" como "escribir guiones, dirigir o ser actor; es una actividad artística".



Sin embargo, en este caso, según detalla, la sanción está relacionada con el hecho de que su documental 'El camino Mozárabe: sangre, sudor y fe' lo produjo a través de una empresa propia y, por tanto, como persona jurídica, no como persona física, como había hecho anteriormente con su producción literaria o sus guiones, cuyos derechos percibió a través de terceras empresas.



Por eso pedirá al Consejo que le diga en qué condiciones puede continuar su actividad cultural, pues no entiende que pueda hacerlo en unas condiciones, pero no en otras.

Audio Vázquez Taín recurrirá la suspensión de diez días impuesta por el CPGJ





"Tengo razones para confiar en que estaba dentro de la ley", ha añadido, y ha aclarado que, si es firme, aceptará la sanción y la cumplirá: "Espero que en esos 10 días no se acumule retraso porque, si no, lo pondré al día", ha agregado.



Siempre actuó "con la conciencia y tranquilidad de actuar dentro de la estricta legalidad" y, por tanto, seguirá "escribiendo guiones y publicando obras" para lo que pedirá aclaraciones de cara al futuro.



"Creo que es una discusión jurídica que no se ha planteado porque nunca un juez se ha dedicado a la producción audiovisual. La cultura no es incompatible con la justicia", ha concluido