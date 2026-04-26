Juan Antonio Cuéllar, gerente de la Orquesta Sinfónica de Galicia: "Llegamos de la gira por el Reino Unido y ya nos han vuelto a llamar para regresar"

Juan Antonio Cuéllar, el gerente del consorcio para la promoción de la música de A Coruña entona la sinfonía de la satisfacción. Y es que nada más aterrizar la Orquesta Sinfónica de Galicia de su gira por Reino Unido bajo la batuta de Roberto González-Monjas ya les estaban llamando para programar una nueva el año que viene. Pionera como la primera orquesta española en girar en las islas británicas, orgullo de la ciudad, con cientos de abonados que cada fin de semana abrazan la música clásica y otros muchos adeptos que la están descubriendo cada día. La Orquesta Sinfónica de Galicia está más viva que nunca, de iniciativas en una temporada con un guiño especial para los más jóvenes, con programas como Chorus. De todo esto hablamos con Cuéllar, que se pasó por los micrófonos de COPE Coruña.

"Fue muy impactante ver la reacción del público en Inglaterra. Todos nos esperábamos un poco más de frialdad y nos encontramos con una calidez y una respuesta realmente muy conmovedora", indica Cuéllar. La Orquesta Sinfónica de Galicia firmó un sold out en el Cadogan Hall de Londres y pasó además por las ciudades de Bristol. Basingstoke, Manchester, Nottingham y Sheffield. Citas en las que las que triunfó. Además, en su repertorio introdujo guiños a Galicia, que el público anglosajón supo valorar.

GUIÑO A GALICIA

"Hicimos música de dos compositores gallegos de música sinfónica: Rogelio Groba, compositor ya fallecido, pero que tuvo una trayectoria muy importante y sobre todo un impacto. Y también tocamos una obra de un compositor joven, Fernando Buide, que escribió específicamente para la gira al Reino Unido. Eso compaginó muy bien con lo que hicimos de 'propina', 'Negra Sombra', con el arreglo que hicimos, que es el de Peter Hope. Está tam bien hecho y en un lenguaje tan sinfónico y tan emotivo que todo el mundo terminaba aplaudiendo de pie con lágrimas en los ojos porque realmente fue muy conmovedor. Lograr tocar el corazón del público inglés con una orquesta nuestra, una orquesta de Galicia, es algo muy significativo", indica.

Lograr tocar el corazón del público inglés, una orquesta nuestra, una orquesta de Galicia, pues es algo muy significativo" Juan Antonio Cuéllar Gerente del consorcio para la promoción de la música

Tal fue el éxito que es probable que haya una segunda gira: "Llegamos de la gira y a los pocos días ya tenía en mi correo una invitación concreta para volver a programar a la orquesta en el Reino Unido. Una solicitud de los mismos teatros" .

peitavel La Orquesta Sinfónica de Galicia en Londres

Con la mirada puesta también en el público más joven Cuéllar habló de otras iniciativas encaminadas a contagiar el amor por la música a las nuevas generaciones. "Hemos hecho otras actividades en alianza con la Concejalía de Educación, en concreto el programa Chorus. Lohicimos por primera vez este año en el Coliseum, con 500 niños cantando de colegios de Coruña, además de niñas, niños y jóvenes de coros de diferentes procedencias de la ciudad, incluidos nuestros coros nuestros jóvenes e infantiles de la sinfónica. Además la orquesta joven y la sinfónica de Galicia, juntas por primera vez en el escenario ante más de más de 7000 espectadores. Ese tipo de programas, ese tipo de cosas, empiezan a atraer a nuevas personas al circuito de la orquesta, no solamente como público. Después, de esos 500 niños, se acercaron sObre 16 niños de esos colegios porque querían ser parte del coro infantil", expone.