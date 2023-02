José Manuel Sande, candidato de Unidas Podemos a la Alcaldía de A Coruña

Unidas Podemos ha presentado al exedil en el consistorio coruñés José Manuel Sande como su candidato de "consenso" a la Alcaldía de A Coruña para las elecciones municipales con un mensaje de "integración" y voluntad de "negociar" con la Marea Atántica, plataforma municipalista con la que formó parte del gobierno local.

En el acto, el ex edil de Cultura en la etapa de gobierno de Xulio Ferreiro como alcalde, y exsenador, ha estado acompañado por la coordinadora local de Esquerda Unida, Carmen Armada, y la concejala de Podemos en el consistorio coruñés, Isabel Faraldo.

"Es necesaria una izquierda que vuelva a ser importante para la ciudad y queremos ser influyentes y relevantes", ha destacado Sande, quien ha asegurado que "no puede haber un retraso al bipartidismo ni tripartidismo" y que la "fragilidad tanto en el gobierno como en la oposición" ha sido "clave" para llevar a cabo esta iniciativa de consenso.

En este sentido, ha señalado como principales líneas de actuación dotar de dinamismo áreas "desmanteladas" como la cultura, el deporte y la actividad de la ciudad y ha mostrado una "enorme preocupación" por la vivienda. Respecto al puerto, ha incidido en la necesidad de "recuperar la iniciativa y establecer una reflexión sobre las posibilidades de usos".

LLAMAMIENTO A LA INTEGRACIÓN

En cuanto a la Marea Atlántica, los tres representes políticos han mandado un mensaje de "integración" y han mostrado su voluntad de "negociar" con esta formación política, cuyo candidato a la Alcaldía es Xan Xove. "Tuvimos llamamientos a Marea Atlántica desde el mes de septiembre a fin de comenzar este proceso", ha puntualizado Faraldo.

Preguntados por los medios de comunicación por la negativa de la Marea a esta coalición, los representantes de Unidas Podemos han afirmado que este paso que han dado "no tiene marcha atrás". "Vamos a avanzar pero con las puertas siempre abiertas a las alianzas en ese espacio que puedan existir", ha remarcado la concejala de Podemos.

RESPUESTA DE MAREA

Por su parte, Marea Atlántica en un comunicado ha recordado que la candidatura de Xan Xove ha sido avalada por la militancia a través de unas primarias y ha destacado que la "lealtad" a la democracia interna es un "principio importante" en su modo de trabajar.

En cuanto a Unidas Podemos ha manifestado su "respeto" al candidato. No obstante, ha recalcado que "el consenso no se impone desde fuera y hay falta de confianza en este proyecto, dados los antecedentes". "A tres meses de las elecciones, la Marea está centrada en trabajar por una Coruña más justa, verde, feminista y democrática, no en el reparto de puestos y de cuotas", ha apostillado.