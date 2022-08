El jardín que da color a Los Rosales, en A Coruña

Obdulia es una vecina de Los Rosales. De la zona alta de Manuel Azaña, casi llegando al parque de la Plaza Elíptica. Al lado de su casa, hay una subida al monte de San Pedro, que hace, a su vez, de separación entre dos bloques de edificios. Esa zona siempre estuvo descuidada, con rocas, arena y algunas plantas bajas. En julio de 2019, Obdulia se cansó de verlo tan feo, y decidió empezar a limpiar la zona. Cuando los vecinos la vieron, empezaron a regalarle plantas y ella las plantó, pero sin mucha esperanza de que creciera algo. Tres años después, no sabe cuántas tiene. "Uy, no me digas. No te puedo decir, porque hay cientos," nos decía.

Su jardín es ya conocido en toda la ciudad y atrae a muchos visitantes, tanto coruñeses, como extranjeros. Aunque tiene claro que sus favoritos son los niños, para los que ha creado una pequeña guardería con juguetes.

Plantas, flores... A todo eso hay que rodearlo de un entorno. Obdulia quiso hacer también unas escaleras con adoquines que sobraron de una obra de la calle y un muro para rodear y dar altura a su jardín. Eso sí, a la primera y a la segunda, no salió muy bien.

Otra de las cosas que más llaman la atención del jardín son sus maceteros, que Obdulia ha decorado con pantalones vaqueros. Una idea que sacó de un viaje. Vio estos maceteros en una farmacia y pensó que donde tendrían que estar era en su jardín. Además, asegura que ya ha visto gente por Internet que ha imitado su idea.





Tres años de trabajo que, de momento, no parece que vayan a ver un final a corto plazo. Es una vecina querida en el barrio, a la que saludan siempre que la ven trabajando en su preciado jardín, el cual ha creado (sin ayuda) a una edad de "solamente 81".