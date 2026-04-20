Inés Rey presume de la utilidad de la Oficina Municipal de Vivienda de A Coruña: "Ha recibido llamadas incluso desde Arteixo"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey defendió la utilidad de la Oficina Municipal de Vivenda, un nuevo servicio para asesorar a la ciudadanía sobre la búsqueda de vivienda. Será un servicio de asesoramiento directo con especial atención a las personas que acceden a un alquiler. Un punto de atención e información tanto telefónica como presencial . Atenderá en horario de mañana de 9 a 2.

"Resolvemos dudas sobre contratos, sobre actualización de rentas, sobre derechos, obligaciones de inquilinos y propietarios, y también toda la información sobre la normativa vigente. Atendemos una media de 20 consultas a la semana, tres de cada cuatro relativas a zona tensionada", comentaba la edil, que estuvo acompañada por el concejal de Urbanismo, Rehabilitación y Vivienda, Francisco Díaz. Curiosamente las cuestiones no llegan solo desde la ciudad herculina. "La oficina ha recibido llamadas incluso desde Arteixo", reconoció la alcaldesa.

zona tensionada

Precisamente indicó cómo está afectando la declaración de A Coruña como Zona de Mercado Residencial Tensionado. Bajo su punto de vista no se traduce en una disminución en la oferta al alquiler. "Hay quien dice, y además, torticeramente, que ya no hay tantos pisos en alquiler por culpa del mercado tensionado, y no se trata de eso. Se trata de que hay más estabilidad y, por lo tanto, a mayor estabilidad y a mayor duración de los contratos, pues es evidente que existe menos oferta. Pero también esa demanda que había se ha estabilizado", expuso Rey.

En su intervención Inés Rey también puso en valor el papel de la EMVSA (Empresa Municipal de Vivienda, Servicios y Actividades) en la gestión del parque público de vivienda en la ciudad. En la actualidad, el Ayuntamiento cuenta con 410 viviendas municipales, además de locales, plazas de garaje y trasteros, de los cuáles 49 están destinados a fines sociales. La elevada ocupación del parque, según Rey, "evidencia la necesidad de seguir incrementando la oferta pública".

La regidora también destacó la puesta en marcha de la ordenanza reguladora de viviendas de uso turístico, aprobada en junio de 2024, como medida complementaria para garantizar el acceso a la vivienda. Rey subraya que la actución municipal en materia de vivienda se vertebra en tres ejes: asesoramiento a la ciudadanía, gestión y ampliación del parque público y regulación del mercado del alquiler.