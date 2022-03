Inditex hará "ajustes selectivos" en algunos productos ante el incremento de la inflación y "para proteger sus márgenes". El incremento en esa selección de productos, que no se ha concretado cuáles serían, supondría un incremento medio de un 2%. En todo caso, desde la compañía, destacan que se mantendrán "precios razonables y estables".

Respecto al cierre de su actividad en Ucrania y Rusia por la invasión rusa de Ucrania, desde Inditex aseguran que se retomará la actividad en cuanto las circunstancias lo permitan. El consejero delegado, Óscar García Maceiras asegura que los locales "no eran en propiedad sino alquilados" por lo que el impacto para la compañía no es "significativo".

Mantienen con sus plantillas en esta zona un "plan especial de apoyo permanente" que incluye el cobro de sus salarios. García Maceiras ha indicado que se está "monitorizando la situación" y que "hacer conjeturas" en este momento no es lo recomendable. Habrá que ir viendo cómo avanza para "tomar decisiones", ha añadido.

ÚLTIMA COMPARECENCIA DE PABLO ISLA COMO PRESIDENTE DE INDITEX

Ha sido la última comparecencia de Pablo Isla como presidente de Inditex antes de cederle el testigo a la hija del fundador de la compañía, Marta Ortega, el próximo 1 de abril. Ha sido en la última pregunta cuando se le ha planteado esta cuestión. Pablo Isla ha asegurado que está "centrado en la transición". Ha afirmado que han sido unos meses "muy intensos y muy bonitos". No ha querido aclarar qué va a hacer tras su salida de Inditex pero sí ha subrayado que "no me voy a retirar, evidentemente".

Ha asegurado que el futuro está garantizado con Marta Ortega que cuenta, además con un gran equipo y lleva en la compañía 15 años.

También el consejero delegado de Inditex que continuará en el equipo de Marta Ortega, Oscar García Maceiras, ha agradecido el trabajo de Pablo Isla. Ha asegurado que el presente y el futuro de Inditex no se pueden entender sin su figura.

RESULTADOS EJERCICIO FISCAL 2021 (Del 1 de febrero de 2021 al 31 de enero de 2022)

Las ventas de Inditex han crecido un 36% y alcanzan los 27.116 millones de euros. La venta en tienda y online entre el 1 de febrero y el 13 de marzo creció un 33% respecto al mismo periodo de 2021 y un 21% frente a los máximos históricos pre-covid de 2019. En este periodo, las ventas en tiendas y online en la Federación Rusa y Ucrania representaron aproximadamente 5 puntos porcentuales del crecimiento de las ventas. El beneficio neto se ha incrementado un 193% respecto al año pasado. Alcanza los 3.243 millones de euros.

La venta online crece hasta los 7.500 millones de euros, lo que supone ya el 25,5% del total de las ventas y consolida a la compañía como "referente mundial en el comercio electrónico". 20 millones de personas entran a diario en alguna marca de Inditex por internet. 6.200 millones de personas en todo el ejercicio fiscal. Sus redes sociales son seguidas por 228 millones de personas.

En este sentido, Pablo Isla ha subrayado la integración "absoluta" entre el mundo físico y el virtual: por ejemplo, se compra online y se devuelve en tienda o se va a la tienda física pero la compra se realiza a través de Internet. "La gente nos lleva en el bolsillo" ha destacado.

Durante este ejercicio, Inditex ha abierto 226 tiendas en 40 mercados. 165.042 personas de 177 nacionalidades trabajan actualmente en Inditex. Se han creado en este ejercicio fiscal casi 21.000 puestos de trabajo en todo el mundo. El 81% tiene contrato indefinido.

Unas cifras que según el presidente de Inditex confirman la "solidez y la fortaleza del modelo de negocio" así como su salud financiera. Estados Unidos se ha convertido en el segundo mercado más importante para la multinacional después de España. Pablo Isla ha asegurado que el mercado estadounidense tiene todavía "mucho potencial de crecimiento de futuro".

La contribución tributaria de Inditex alcanzó los 1500 millones de euros en España durante este ejercicio fiscal. El consejo de administración propondrá a la Junta de Accionistas un dividendo de 0,93 euros por acción, lo que supone un 33% más que en 2020. El Consejo ha fijado, además, un dividendo extraordinario de 0,40 euros por acción para el ejercicio 2022, pagaderos en 2023.

PERSPECTIVAS 2022

Inditex continuará este año con su modelo de negocio "global, digital, integrado y sostenible". Ya está en marcha el probador virtual y en la web y aplicaciones ya se publican videos 360º y productos en 3D. A finales de año, ha asegurado García Maceiras, Inditex ha entrado en el Metaverso.

El 8 de abril está prevista la apertura de Zara y Stradivarius en la plaza de España de Madrid. Se trata de un espacio de unos 9.000 metros cuadrados.